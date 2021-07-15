Олимпиада-2020: в отеле сборной Бразилии коронавирус, есть первое заражение у спортсменов
Источник:AFP
Перед стартом Олимпийских игр-2020 в Токио произошла вспышка коронавируса. Коронавирус обнаружен у персонала и даже одного спортсмена.
Инфицированные работники не контактировали со спортсменами
В отеле, где проживают участники Олимпиады-2020 из сборной Бразилии, произошла вспышка коронавируса.
Кстати Не такими я представляла Олимпийские игры, – украинку удерживают на изоляции в Японии
Как минимум 8 сотрудников отеля в Хамамацу, где остановились бразильские дзюдоисты, сдали положительные тесты на коронавирус.
По словам представителей органов здравоохранения города, проверка сотрудников прошла до приезда бразильской делегации в составе около 30 человек.
Инфицированные сотрудники не контактировали со спортсменами.
С дзюдоистами работают только те, у кого есть отрицательный тест. Мы объяснили команде, что только здоровые работники находятся в "пузыре",
– отметил спортивный чиновник Хамамацу Есинобу Савада.
Первое заражение спортсмена
Оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил, что у одного иностранного спортсмена, который прибыл в Японию для участия в Олимпийских играх, тест на коронавирус дал положительный результат.
Теперь спортсмен должен будет пройти 14-дневный карантин. Вид спорта и страна не уточняются.
Сообщается, что инфицированный человек еще не заезжал в Олимпийскую деревню. В то же время это первый случай положительного теста на COVID-19 среди атлетов, которые должны там разместиться.
- Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.