Под украинским флагом будут выступать 140 спортсменов в 23 видах спорта. Наибольшее представительство наша страна будет иметь в легкой атлетике, на которую мы возлагаем много надежд на награды (25 атлетов). 24 Канал рассказывает о тех, кого называют олимпийской надеждой Украины на Играх-2024 во Франции.
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Гребля на байдарках и каноэ
Людмила Лузан – больше всего звезда сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ. Более известной для украинцев девушка стала после прошлой Олимпиады-2020, которая состоялась только в 2021-м году из-за пандемии коронавируса.
Людмила Лузан / Фото Getty Images
Тогда уроженка Ивано-Франковска дважды поднималась на олимпийский пьедестал в Токио. Лузан завоевала "серебро" в каноэ-двойке на 500 метров. Ее напарницей стала Анастасия Четвертикова. Украинский экипаж уступил лишь китайскому дуэту.
Имеет Людмила и личную олимпийскую медаль, которую получила перед тем на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке. Судьба "бронзы" решалась на последних метрах дистанции, когда украинка опередила польку Дороту Боровскую и стала третьей.
На ЧМ в Копенгагене (Дания) Лузан получила три награды и установила рекорд среди украинских гребцов. В ее активе есть победы и призовые места на чемпионатах мира, Европы, а также три награды Европейских игр, которые в 2023-м году проходили в польском городе Краков: две "золота" и одно "серебро".
Спортивная гимнастика
Сборная Украины по спортивной гимнастике получила солидное усиление на Игры в Париже. Во Францию поехал олимпийский чемпион в Рио-де-Жанейро (параллельные брусья) и серебряный призер (абсолютное первенство) Олег Верняев.
Олег Верняев в Париже / Фото из инстаграма гимнаста
Напомним, что спортсмен был отстранен из-за допинга. Однако в марте его 4-летнюю дисквалификацию сократили вдвое – до 2-х лет. Верняев успешно вернулся к соревнованиям после долгого и втягивающего тренировочного процесса.
Также свое внимание следует обратить на других спортивных гимнастов "сине-желтых", в частности опытного Игоря Радивилова.
Тяжелая атлетика
Единственной представительницей от Украины в тяжелой атлетике на Играх-2024 станет Камила Конотоп. Эта Олимпиада станет для 23-летней спортсменки лишь второй в карьере.
Камила Конотоп / Фото Getty Images
На прошлых Олимпийских играх в Токио Камила заняла 5-е место. В категории до 55 килограммов Конотоп закончила соревнования с суммой 206 килограммов.
На чемпионате Европы-2023 украинка завоевала три золотые награды и установила три рекорда. Также Камила является призером Евро и серебряной медалисткой чемпионата мира-2023 в Эр-Рияде (до 59 килограммов).
Дзюдо
Дарья Билодид – лидер сборной Украины по дзюдо. На Олимпиаде-2020 Дарья стала автором первой награды Игр в Токио для Украины.
Дарья Билодид / Фото Getty Images
В весовой категории до 48 килограммов украинская дзюдоистка завоевала "бронзу", победив Ширу Ришони (Израиль). В полуфинале Билодид, к сожалению, проиграла японке Фуни Тонаки.
После Олимпиады-2020 Дарья взяла паузу, восстановившись и отдохнув от соревнований.
В 2024-м году Билодид стала трехкратной чемпионкой Европы. Два других "золота" дзюдоистка получала в 2017-м и 2019-м годах. Также у Дарьи за спиной "серебро" (2021), которое завоевала в португальском Лиссабоне.
Легкая атлетика
Ярослава Магучих громко "нашумела" на весь мир в начале июля. Украинская легкоатлетка покорила планку на высоте 2,10, став новой мировой рекордсменкой. Это новый личный и мировой рекорд. Последний держался долгие 37 лет и принадлежал болгарской прыгунье Стефке Костадиновой (1987). Тогда она взяла высоту 2,09 метра.
Ярослава Магучих / Фото Getty Images
Этот мировой рекорд Магучих установила в Париже. Очень символично, ведь именно столица Франции будет принимать Олимпийские игры.
Ярослава уже знает вкус олимпийской медали. В Токио Магучих завоевала "бронзу", покорив высоту в 2 метра.
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В прыжках в высоту у Украины будут еще две надежды на медали в лицах Юлии Левченко и Ирины Геращенко. Также хорошие шансы на награды есть у Анны Рыжиковой, Михаила Кохана, Андрея Проценко, Олега Дорощука и Артура Фельфнера.
Плавание
В плавании главные надежды украинцев на медали будут возложены на Михаила Романчука. 27-летний спортсмен из Ривне в Токио-2020 уже стал двукратным призером Олимпиады: "серебро" на дистанции 1500 метров вольным стилем и "бронза" на 800 метров вольным стилем.
Михаил Романчук / Фото Getty Images
В его послужном списке очень много ценных наград. 27 июня 2022-го года Романчук стал третьим на дистанции 5 километров на открытой воде, переписав историю. Михаил – первый украинец, которому удалось стать призером чемпионата мира в плавании на открытой воде.
До этого в 2018-м Романчук был чемпионом мира на короткой воде. Также бронзовым призером в 2021-м году.
Прыжки в воду
Алексею Середе всего 18 лет, а он уже выступит на своих вторых Олимпийских играх. Уроженец Николаева стал 6-м на Олимпиаде-2020 по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Идентичную позицию Середа занял в синхронных прыжках с 10 метров, где выступал в паре с Олегом Сербиным (400,44 балла).
Алексей Середа / Фото Getty Images
Летом 2022-го года стал двукратным чемпионом Европы. Алексей стал первым украинским прыгуном в воду, которому покорилось такое достижение.
Напомним, что Алексей Середа – самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду. Это звание он получил уже в 13 лет.
Стрельба из лука
В стрельбе из лука сине-желтый флаг будут защищать только два спортсмена, одной из которых будет опытная 31-летняя львовянка Вероника Марченко.
Вероника Марченко / Фото из инстаграма лучницы
На прошлой Олимпиаде украинка стала автором настоящей сенсации в своем виде спорта. Вероника уже в первом раунде выбила из борьбы действующую чемпионку мира из Тайваня Цзян-Ин Лей (6:4). К сожалению, уже в следующем раунде уступила кореянке Канг Ченйонг (1:7) и вылетела из соревнований на стадии 1/16 финала.
Также в активе Марченко победы и призовые места на чемпионатах мира и Европы, Европейских играх (Баку, 2015).
Пулевая стрельба
Елена Костевич – одна из самых опытных украинских спортсменок. Елене 39 лет, а за ее спиной 4 олимпийские медали: "золото" Афин (2004) и три "бронзы" Лондона (дважды, 2012), Токио (2020).
Елена Костевич / Фото НОК Чернигова
Только на Играх 2008 и 2016 была вне пьедестала.
На предыдущей Олимпиаде-2020 получила третье место в паре с Олегом Омельчуком в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Теннис
Женская сборная Украины по теннису едет на Олимпиаду-2024 в мощнейшем составе. Такой же состав был на прошлых Играх. Однако только Элина Свитолина хорошо знает, как это добывать медаль Игр.
Элина Свитолина / Фото Getty Images
Первая ракетка Украины в бронзовом матче обыграла Елену Рыбакину из Казахстана – 1:6, 7:6, 6:4. Свитолина получила первую в истории нашей страны олимпийскую награду по теннису.
Следует надеяться, что Элину не будет беспокоить спина, которая в последнее время дает о себе знать после серьезных нагрузок.
Фехтование
Ольга Харлан – многократный призер Олимпийских игр тоже будет одной из украинских надежд на награды. В своем активе уроженка Николаева уже имеет "золото" Пекина-2008, "серебро" в Рио-2016 и "бронзы" Лондона-2012 и Рио-2016.
Ольга Харлан / Фото Getty Images
Не исключено, что Олимпиада в Париже станет последней для 33-летней Харлан.
Футбол
Украина впервые будет представлена на Играх в футболе. Тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем столкнулся с большими кадровыми трудностями. Многие европейские и украинские клубы отказались отпускать футболистов на Олимпиаду-2024.
Олимпийская сборная Украины по футболу / Фото УАФ
С горем пополам главному тренеру удалось собрать боеспособный коллектив.
Уже 24 июля украинская сборная U-23 сыграет против Ирака. Также в этот квартет попали национальные команды из Аргентины (30 июля) и Марокко (27 июля).
Синхронное плавание
Марина и Владислава Алексиивы – единственные представительницы от Украины в синхронном плавании. На прошлой Олимпиаде в Токио девушки завоевали "бронзу" в группе.
Сестры Алексиивы / Фото из инстаграма спортсменок
После того успеха девушки одержали победы и призовые места на чемпионатах Европы и мира. Также Влада и Марина стали серебряными призерами Европейских игр-2023 в Кракове.
Борьба
В борьбе у Украины сразу несколько олимпийских надежд. Первым из которых является Жан Беленюк. Именно борец-депутат на Играх-2020 стал автором единственного "золота" в Токио (до 87 килограммов).
Это было первое "золото" для Беленюка в карьере. Перед этим в 2016-м Жан стал серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
Жан Беленюк / Фото Getty Images
Не меньше надежд возлагают на плечи серебряного олимпийского призера в Токио Парвиза Насибова (до 67 килограммов). В женской борьбе тоже очень мощное представительство. Особое внимание приковано к Алине Грушиной, которая не смогла дебютировать на Играх в Токио из-за травмы.
А вот Оксана Ливач на прошлой Олимпиаде остановилась в шаге от награды (до 50 килограммов).