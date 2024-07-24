Под украинским флагом будут выступать 140 спортсменов в 23 видах спорта. Наибольшее представительство наша страна будет иметь в легкой атлетике, на которую мы возлагаем много надежд на награды (25 атлетов). 24 Канал рассказывает о тех, кого называют олимпийской надеждой Украины на Играх-2024 во Франции.

Стоит внимания Олимпийские игры-2024: все, что стоит знать о главных спортивных соревнованиях в Париже

Гребля на байдарках и каноэ

Людмила Лузан – больше всего звезда сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ. Более известной для украинцев девушка стала после прошлой Олимпиады-2020, которая состоялась только в 2021-м году из-за пандемии коронавируса.



Людмила Лузан / Фото Getty Images

Тогда уроженка Ивано-Франковска дважды поднималась на олимпийский пьедестал в Токио. Лузан завоевала "серебро" в каноэ-двойке на 500 метров. Ее напарницей стала Анастасия Четвертикова. Украинский экипаж уступил лишь китайскому дуэту.

Имеет Людмила и личную олимпийскую медаль, которую получила перед тем на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке. Судьба "бронзы" решалась на последних метрах дистанции, когда украинка опередила польку Дороту Боровскую и стала третьей.

На ЧМ в Копенгагене (Дания) Лузан получила три награды и установила рекорд среди украинских гребцов. В ее активе есть победы и призовые места на чемпионатах мира, Европы, а также три награды Европейских игр, которые в 2023-м году проходили в польском городе Краков: две "золота" и одно "серебро".

Павел Алтухов, Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Мария Повх, Анастасия Рыбачок, Иван Семикин и Игорь Трунов

Спортивная гимнастика

Сборная Украины по спортивной гимнастике получила солидное усиление на Игры в Париже. Во Францию поехал олимпийский чемпион в Рио-де-Жанейро (параллельные брусья) и серебряный призер (абсолютное первенство) Олег Верняев.



Олег Верняев в Париже / Фото из инстаграма гимнаста

Напомним, что спортсмен был отстранен из-за допинга. Однако в марте его 4-летнюю дисквалификацию сократили вдвое – до 2-х лет. Верняев успешно вернулся к соревнованиям после долгого и втягивающего тренировочного процесса.

Также свое внимание следует обратить на других спортивных гимнастов "сине-желтых", в частности опытного Игоря Радивилова.

Олег Верняев, Илья Ковтун, Анна Лащевская, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной.

Тяжелая атлетика

Единственной представительницей от Украины в тяжелой атлетике на Играх-2024 станет Камила Конотоп. Эта Олимпиада станет для 23-летней спортсменки лишь второй в карьере.



Камила Конотоп / Фото Getty Images

На прошлых Олимпийских играх в Токио Камила заняла 5-е место. В категории до 55 килограммов Конотоп закончила соревнования с суммой 206 килограммов.

На чемпионате Европы-2023 украинка завоевала три золотые награды и установила три рекорда. Также Камила является призером Евро и серебряной медалисткой чемпионата мира-2023 в Эр-Рияде (до 59 килограммов).

Дзюдо

Дарья Билодид – лидер сборной Украины по дзюдо. На Олимпиаде-2020 Дарья стала автором первой награды Игр в Токио для Украины.



Дарья Билодид / Фото Getty Images

В весовой категории до 48 килограммов украинская дзюдоистка завоевала "бронзу", победив Ширу Ришони (Израиль). В полуфинале Билодид, к сожалению, проиграла японке Фуни Тонаки.

После Олимпиады-2020 Дарья взяла паузу, восстановившись и отдохнув от соревнований.

В 2024-м году Билодид стала трехкратной чемпионкой Европы. Два других "золота" дзюдоистка получала в 2017-м и 2019-м годах. Также у Дарьи за спиной "серебро" (2021), которое завоевала в португальском Лиссабоне.

Дарья Билодид, Кристина Гоман, Елизавета Литвиненко, Дильшот Халматов и Богдан Ядов.

Легкая атлетика

Ярослава Магучих громко "нашумела" на весь мир в начале июля. Украинская легкоатлетка покорила планку на высоте 2,10, став новой мировой рекордсменкой. Это новый личный и мировой рекорд. Последний держался долгие 37 лет и принадлежал болгарской прыгунье Стефке Костадиновой (1987). Тогда она взяла высоту 2,09 метра.



Ярослава Магучих / Фото Getty Images

Этот мировой рекорд Магучих установила в Париже. Очень символично, ведь именно столица Франции будет принимать Олимпийские игры.

Ярослава уже знает вкус олимпийской медали. В Токио Магучих завоевала "бронзу", покорив высоту в 2 метра.

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В прыжках в высоту у Украины будут еще две надежды на медали в лицах Юлии Левченко и Ирины Геращенко. Также хорошие шансы на награды есть у Анны Рыжиковой, Михаила Кохана, Андрея Проценко, Олега Дорощука и Артура Фельфнера.

Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Виталий Бутрим, Ирина Геращенко, Игорь Главан, Даниил Даниленко, Олег Дорощук, Ирина Климец, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михаил Кохан, Владислав Лавский, Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Татьяна Мельник, Людмила Оляновская, Александр Погорелко, Андрей Проценко, Анна Рыжикова, Мария Сахарук, Елена Собчук, Виктория Ткачук, Артур Фельфнер, Анна Шевчук и Марьяна Шостак.

Плавание

В плавании главные надежды украинцев на медали будут возложены на Михаила Романчука. 27-летний спортсмен из Ривне в Токио-2020 уже стал двукратным призером Олимпиады: "серебро" на дистанции 1500 метров вольным стилем и "бронза" на 800 метров вольным стилем.



Михаил Романчук / Фото Getty Images

В его послужном списке очень много ценных наград. 27 июня 2022-го года Романчук стал третьим на дистанции 5 километров на открытой воде, переписав историю. Михаил – первый украинец, которому удалось стать призером чемпионата мира в плавании на открытой воде.

До этого в 2018-м Романчук был чемпионом мира на короткой воде. Также бронзовым призером в 2021-м году.

Владислав Бухов, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Ника Шарафутдинова.

Прыжки в воду

Алексею Середе всего 18 лет, а он уже выступит на своих вторых Олимпийских играх. Уроженец Николаева стал 6-м на Олимпиаде-2020 по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Идентичную позицию Середа занял в синхронных прыжках с 10 метров, где выступал в паре с Олегом Сербиным (400,44 балла).



Алексей Середа / Фото Getty Images

Летом 2022-го года стал двукратным чемпионом Европы. Алексей стал первым украинским прыгуном в воду, которому покорилось такое достижение.

Напомним, что Алексей Середа – самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду. Это звание он получил уже в 13 лет.

Ксения Байло, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Виктория Кесарь, Олег Колодий, Даниил Коновалов, София Лискун, Анна Письменская, Алексей Середа.

Стрельба из лука

В стрельбе из лука сине-желтый флаг будут защищать только два спортсмена, одной из которых будет опытная 31-летняя львовянка Вероника Марченко.



Вероника Марченко / Фото из инстаграма лучницы

На прошлой Олимпиаде украинка стала автором настоящей сенсации в своем виде спорта. Вероника уже в первом раунде выбила из борьбы действующую чемпионку мира из Тайваня Цзян-Ин Лей (6:4). К сожалению, уже в следующем раунде уступила кореянке Канг Ченйонг (1:7) и вылетела из соревнований на стадии 1/16 финала.

Также в активе Марченко победы и призовые места на чемпионатах мира и Европы, Европейских играх (Баку, 2015).

Вероника Марченко, Михаил Усач.

Пулевая стрельба

Елена Костевич – одна из самых опытных украинских спортсменок. Елене 39 лет, а за ее спиной 4 олимпийские медали: "золото" Афин (2004) и три "бронзы" Лондона (дважды, 2012), Токио (2020).



Елена Костевич / Фото НОК Чернигова

Только на Играх 2008 и 2016 была вне пьедестала.

На предыдущей Олимпиаде-2020 получила третье место в паре с Олегом Омельчуком в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Виктор Банькив, Максим Городинец, Павел Коростылев, Елена Костевич и Сергей Кулиш. Стендовая стрельба: Ирина Маловичко.

Теннис

Женская сборная Украины по теннису едет на Олимпиаду-2024 в мощнейшем составе. Такой же состав был на прошлых Играх. Однако только Элина Свитолина хорошо знает, как это добывать медаль Игр.



Элина Свитолина / Фото Getty Images

Первая ракетка Украины в бронзовом матче обыграла Елену Рыбакину из Казахстана – 1:6, 7:6, 6:4. Свитолина получила первую в истории нашей страны олимпийскую награду по теннису.

Следует надеяться, что Элину не будет беспокоить спина, которая в последнее время дает о себе знать после серьезных нагрузок.

Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская

Фехтование

Ольга Харлан – многократный призер Олимпийских игр тоже будет одной из украинских надежд на награды. В своем активе уроженка Николаева уже имеет "золото" Пекина-2008, "серебро" в Рио-2016 и "бронзы" Лондона-2012 и Рио-2016.



Ольга Харлан / Фото Getty Images

Не исключено, что Олимпиада в Париже станет последней для 33-летней Харлан.

Джоан Фейби Бежура, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Елена Кривицкая, Ольга Харлан, Влада Харькова

Футбол

Украина впервые будет представлена на Играх в футболе. Тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем столкнулся с большими кадровыми трудностями. Многие европейские и украинские клубы отказались отпускать футболистов на Олимпиаду-2024.



Олимпийская сборная Украины по футболу / Фото УАФ

С горем пополам главному тренеру удалось собрать боеспособный коллектив.

Уже 24 июля украинская сборная U-23 сыграет против Ирака. Также в этот квартет попали национальные команды из Аргентины (30 июля) и Марокко (27 июля).

Синхронное плавание

Марина и Владислава Алексиивы – единственные представительницы от Украины в синхронном плавании. На прошлой Олимпиаде в Токио девушки завоевали "бронзу" в группе.



Сестры Алексиивы / Фото из инстаграма спортсменок

После того успеха девушки одержали победы и призовые места на чемпионатах Европы и мира. Также Влада и Марина стали серебряными призерами Европейских игр-2023 в Кракове.

Борьба

В борьбе у Украины сразу несколько олимпийских надежд. Первым из которых является Жан Беленюк. Именно борец-депутат на Играх-2020 стал автором единственного "золота" в Токио (до 87 килограммов).

Это было первое "золото" для Беленюка в карьере. Перед этим в 2016-м Жан стал серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро.



Жан Беленюк / Фото Getty Images

Не меньше надежд возлагают на плечи серебряного олимпийского призера в Токио Парвиза Насибова (до 67 килограммов). В женской борьбе тоже очень мощное представительство. Особое внимание приковано к Алине Грушиной, которая не смогла дебютировать на Играх в Токио из-за травмы.

А вот Оксана Ливач на прошлой Олимпиаде остановилась в шаге от награды (до 50 килограммов).

Алина Грушина, Юрий Идзинский, Ирина Коляденко, Оксана Ливач, Василий Михайлов, Мурази Мчедлидзе, Татьяна Сова (вольная борьба), Жан Беленюк, Парвиз Насибов (греко-римская).