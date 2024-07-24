Під українським прапором виступатимуть 140 спортсменів у 23 видах спорту. Найбільше представництво наша країна матиме у легкій атлетиці, на яку ми покладаємо багато надій на нагороди (25 атлетів). 24 Канал розповідає про тих, кого називають олімпійською надією України на Іграх-2024 у Франції.

Варте уваги Олімпійські ігри-2024: все, що варто знати про головні спортивні змагання в Парижі

Веслування на байдарках та каное

Людмила Лузан – найбільше зірка збірної України із веслування на байдарках та каное. Більш відомою для українців дівчина стала після минулої Олімпіади-2020, яка відбулась лише у 2021-му році через пандемію коронавірусу.



Людмила Лузан / Фото Getty Images

Тоді уродженка Івано-Франківська двічі підіймалась на олімпійський п'єдестал у Токіо. Лузан завоювала "срібло" у каное-двійці на 500 метрів. Її напарницею стала Анастасія Четверікова. Український екіпаж поступився лише китайському дуету.

Має Людмила й особисту олімпійську медаль, яку здобула перед тим на дистанції 200 метрів у каное-одиночці. Доля "бронзи" вирішувалась на останніх метрах дистанції, коли українка випередила польку Дороту Боровську та стала третьою.

На ЧС у Копенгагені (Данія) Лузан здобула три нагороди та встановила рекорд серед українських веслувальників. У її доробку є перемоги та призові місця на чемпіонатах світу, Європи, а також три нагороди Європейських ігор, які у 2023-му році відбувались у польському місті Краків: дві "золота" та одне "срібло".

Павло Алтухов, Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Марія Повх, Анастасія Рибачок, Іван Семикін та Ігор Трунов

Спортивна гімнастика

Збірна України зі спортивної гімнастики отримала солідне підсилення на Ігри у Парижі. У Францію поїхав олімпійський чемпіон у Ріо-де-Жанейро (паралельні бруси) та срібний призер (абсолютна першість) Олег Верняєв.



Олег Верняєв у Парижі / Фото з інстаграму гімнаста

Нагадаємо, що спортсмен був відсторонений через допінг. Однак у березні його 4-річну дискваліфікацію скоротили вдвічі – до 2-х років. Верняєв успішно повернувся до змагань після довгого та втягуючого тренувального процесу.

Також свою увагу слід звернути на інших спортивних гімнастів "синьо-жовтих", зокрема досвідченого Ігоря Радівілова.

Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Анна Лащевська, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний.

Важка атлетика

Єдиною представницею від України у важкій атлетиці на Іграх-2024 стане Каміла Конотоп. Ця Олімпіада стане для 23-річної спортсменки лише другою у кар'єрі.



Каміла Конотоп / Фото Getty Images

На минулих Олімпійських іграх у Токіо Каміла посіла 5-те місце. У категорії до 55 кілограмів Конотоп закінчила змагання із сумою 206 кілограмів.

На чемпіонаті Європи-2023 українка завоювала три золоті нагороди та встановила три рекорди. Також Каміла є призеркою Євро та срібною медалісткою чемпіонату світу-2023 в Ер-Ріяді (до 59 кілограмів).

Дзюдо

Дар'я Білодід – лідерка збірної України з дзюдо. На Олімпіаді-2020 Дар'я стала авторкою першої нагороди Ігор у Токіо для України.



Дар'я Білодід / Фото Getty Images

У ваговій категорії до 48 кілограмів українська дзюдоїстка здобула "бронзу", перемігши Ширу Рішоні (Ізраїль). У півфіналі Білодід, на жаль, програла японці Фуні Тонакі.

Після Олімпіади-2020 Дар'я взяла паузу, відновившись та відпочивши від змагань.

У 2024-му році Білодід стала триразовою чемпіонкою Європи. Два інші "золота" дзюдоїстка здобувала у 2017-му та 2019-му роках. Також у Дар'ї за спиною "срібло" (2021), яке завоювала у португальському Лісабоні.

Дар’я Білодід, Христина Гоман, Єлизавета Литвиненко, Дільшот Халматов і Богдан Ядов.

Легка атлетика

Ярослава Магучіх гучно "нашуміла" на увесь світ на початку липня. Українська легкоатлетка підкорила планку на висоті 2,10, ставши новою світовою рекордсменкою. Це новий особистий та світовий рекорд. Останній тримався довгі 37 років та належав болгарській стрибунці Стефці Костадіновій (1987). Тоді вона взяла висоту 2,09 метра.



Ярослава Магучіх / Фото Getty Images

Цей світовий рекорд Магучіх встановила у Парижі. Дуже символічно, адже саме столиця Франції прийматиме Олімпійські ігри.

Ярослава вже знає смак олімпійської медалі. У Токіо Магучіх завоювала "бронзу", підкоривши висоту у 2 метри.

Цікаво Вслід за світовим рекордом: які шанси Магучіх перемогти на Олімпіаді-2024

У стрибках у висоту в України будуть ще дві надії на медалі в обличчях Юлії Левченко та Ірини Геращенко. Також гарні шанси на нагороди є в Анни Рижикової, Михайла Кохана, Андрія Проценка, Олега Дорощука та Артура Фельфнера.

Іван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Віталій Бутрим, Ірина Геращенко, Ігор Главан, Данило Даниленко, Олег Дорощук, Ірина Климець, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михайло Кохан, Владислав Лавський, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Тетяна Мельник, Людмила Оляновська, Олександр Погорілко, Андрій Проценко, Анна Рижикова, Марія Сахарук, Олена Собчук, Вікторія Ткачук, Артур Фельфнер, Ганна Шевчук і Мар’яна Шостак.

Плавання

У плаванні головні надії українців на медалі будуть покладені на Михайла Романчука. 27-річний спортсмен із Рівного у Токіо-2020 вже став дворазовим призером Олімпіади: "срібло" на дистанції 1500 метрів вільним стилем та "бронза" на 800 метрів вільним стилем.



Михайло Романчук / Фото Getty Images

У його послужному доробку дуже багато цінних нагород. 27 червня 2022-го року Романчук став третім на дистанції 5 кілометрів на відкритій воді, переписавши історію. Михайло – перший українець, якому вдалося стати призером чемпіонату світу у плаванні на відкритій воді.

До цього у 2018-му Романчук був чемпіоном світу на короткій воді. Також бронзовим призером у 2021-му році.

Владислав Бухов, Олександр Желтяков, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ніка Шарафутдінова.

Стрибки у воду

Олексію Середі лише 18 років, а він вже виступить на своїх других Олімпійських іграх. Уродженець Миколаєва став 6-м на Олімпіаді-2020 зі стрибків у воду із 10-метрової вишки. Ідентичну позицію Середа посів у синхронних стрибках із 10 метрів, де виступав у парі із Олегом Сербіним (400,44 бала).



Олексій Середа / Фото Getty Images

Влітку 2022-го року став дворазовим чемпіоном Європи. Олексій став першим українським стрибуном у воду, якому підкорилось таке досягнення.

Нагадаємо, що Олексій Середа – наймолодший чемпіон Європи із стрибків у воду. Це звання він здобув вже у 13 років.

Ксенія Байло, Кіріл Болюх, Марк Гриценко, Вікторія Кесарь, Олег Колодій, Данило Коновалов, Софія Лискун, Анна Письменська, Олексій Середа.

Стрільба з лука

У стрільбі із лука синьо-жовтий прапор захищатимуть лише два спортсмени, однією із яких буде досвідчена 31-річна львів'янка Вероніка Марченко.



Вероніка Марченко / Фото з інстаграму лучниці

На минулій Олімпіаді українка стала авторкою справжньої сенсації у своєму виді спорту. Вероніка вже у першому раунді вибила із боротьби чинну чемпіонку світу із Тайваню Цзян-Ін Лей (6:4). На жаль, вже у наступному раунді поступилась кореянці Канг Ченйонг (1:7) та вилетіла зі змагань на стадії 1/16 фіналу.

Також у доробку Марченко перемоги та призові місця на чемпіонатах світу та Європи, Європейських іграх (Баку, 2015).

Вероніка Марченко, Михайло Усач.

Кульова стрільба

Олена Костевич – одна із найдосвідченіших українських спортсменок. Олені 39 років, а за її спиною 4 олімпійські медалі: "золото" Афін (2004) та три "бронзи" Лондона (двічі, 2012), Токіо (2020).



Олена Костевич / Фото НОК Чернігова

Лише на Іграх 2008 та 2016 була поза п'єдесталом.

На попередній Олімпіаді-2020 здобула третє місце у парі з Олегом Омельчуком у стрільбі із пневматичного пістолета із 10 метрів.

Віктор Баньків, Максим Городинець, Павло Коростильов, Олена Костевич і Сергій Куліш. Стендова стрільба: Ірина Маловічко.

Теніс

Жіноча збірна України із тенісу їде на Олімпіаду-2024 у найпотужнішому складі. Такий самий склад був на минулих Іграх. Однак лише Еліна Світоліна добре знає, як це здобувати медаль Ігор.



Еліна Світоліна / Фото Getty Images

Перша ракетка України у бронзовому матчі обіграла Єлєну Рибакіну із Казахстану – 1:6, 7:6, 6:4. Світоліна здобула першу в історії нашої країни олімпійську нагороду із тенісу.

Слід сподіватись, що Еліну не буде турбувати спина, яка останнім часом дає про себе знати після серйозних навантажень.

Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок, Надія Кіченок, Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська

Фехтування

Ольга Харлан – багаторазова призерка Олімпійських ігор теж буде однією із українських надій на нагороди. У своєму доробку уродженка Миколаєва вже має "золото" Пекіна-2008, "срібло" у Ріо-2016 та "бронзи" Лондона-2012 та Ріо-2016.



Ольга Харлан / Фото Getty Images

Не виключено, що Олімпіада у Парижі стане останньою для 33-річної Харлан.

Джоан Фейбі Бежура, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олена Кривицька, Ольга Харлан, Влада Харькова

Футбол

Україна вперше буде представлена на Іграх у футболі. Тренерський штаб на чолі із Русланом Ротанем зіткнувся із великими кадровими труднощами. Багато європейських та українських клубів відмовились відпускати футболістів на Олімпіаду-2024.



Олімпійська збірна України з футболу / Фото УАФ

Із горем пополам головному тренеру вдалось зібрати боєздатний колектив.

Вже 24 липня українська збірна U-23 зіграє проти Іраку. Також у цей квартет потрапили національні команди із Аргентини (30 липня) та Марокко (27 липня).

Синхронне плавання

Марина та Владислава Алексіїви – єдині представниці від України у синхронному плаванні. На минулій Олімпіаді у Токіо дівчата здобули "бронзу" у групі.



Сестри Алексіїви / Фото з інстаграму спортсменок

Після того успіху дівчата здобули перемоги та призові місця на чемпіонатах Європи та світу. Також Влада та Марина стали срібними призерками Європейських ігор-2023 у Кракові.

Боротьба

У боротьбі в України одразу декілька олімпійських надій. Першим із яких є Жан Беленюк. Саме борець-депутат на Іграх-2020 став автором єдиного "золота" у Токіо (до 87 кілограмів).

Це було перше "золото" для Беленюка в кар'єрі. Перед цим у 2016-му Жан став срібним призером Олімпіади у Ріо-де-Жанейро.



Жан Беленюк / Фото Getty Images

Не менше надій покладають на плечі срібного олімпійського призера у Токіо Парвіза Насібова (до 67 кілограмів). У жіночій боротьбі теж дуже потужне представництво. Особлива увага прикута до Аліни Грушиної, яка не змогла дебютувати на Іграх у Токіо через травму.

А от Оксана Лівач на минулій Олімпіаді зупинилась у кроці від нагороди (до 50 кілограмів).

Аліна Грушина, Юрій Ідзінський, Ірина Коляденко, Оксана Лівач, Василь Михайлов, Муразі Мчедлідзе, Тетяна Сова (вільна боротьба), Жан Беленюк, Парвіз Насібов (греко-римська).