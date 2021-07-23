Тропический циклон сформировался к северо-западу от острова Хонсю. Синоптики предупреждают, что он может усилиться и перерасти в тайфун. И подойти к Токио во вторник, 27 июля. К тому времени скорость ветра в центре циклона может достичь от 20 до 30 метров в секунду.

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Если циклон таки перерастет в тайфун и доберется до Токио, из-за этого придется перенести немалое количество соревнований, которые проходят под открытым небом. Ведь многие спортсмены не смогут соревноваться под дождем или сильным ветром.

Это не первый раз, когда стихия может помешать соревнованиям в Японии.