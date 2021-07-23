Тропічний циклон сформувався на північний захід від острова Хонсю. Синоптики попереджають, що він може посилитися і перерости в тайфун. І підійти до Токіо у вівторок, 27 липня. На той час швидкість вітру в центрі циклону може сягнути від 20 до 30 метрів за секунду.

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Якщо циклон таки переросте у тайфун та добереться до Токіо, через це доведеться перенести чималу кількість змагань, які відбуваються просто неба. Адже чимало спортсменів не зможуть змагатися під дощем чи сильним вітром.

Це не вперше, коли стихія може стати на заваді змаганням в Японії