Украину в этот день на Олимпийских играх представят 10 спортсменов. Больше всего шансов на медаль есть у пары Олег Омельчук/Елена Костевич в соревнованиях по пулевой стрельбе.

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Расписание финальных соревнований 4 дня Олимпиады-2020, 27 июля