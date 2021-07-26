Украину в этот день на Олимпийских играх представят 10 спортсменов. Больше всего шансов на медаль есть у пары Олег Омельчук/Елена Костевич в соревнованиях по пулевой стрельбе.
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Расписание финальных соревнований 4 дня Олимпиады-2020, 27 июля
- 0:30 – 3:10. Триатлон. Женщины.
- 2:30 – 6:00. Академическая Гребля. Мужчины – четверки парные. Женщины – четверки парные.
- 3:00 – 10:30. Пулевая стрельба. Смешанные команды – пистолет, 10 м (Олег Омельчук/Елена Костевич); винтовка, 10 м.
- 4:30 – 6:25. 100 м в/с – (Сергей Шевцов), 800 м в/с – (Михаил Романчук, Сергей Фролов).
- 5:00. Теннис. 1/8 финала. Элина Свитолина – Мария Саккари.
- 7:20. Бадминтон. Артем Почтарев – Брис Леверде.
- 8:00 – 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины (Виктория Ус).
- 8:12. Бокс. Женщины. Умаима Белахбиб – Анна Лысенко.
- 9:00 – 11:00. Велоспорт, маутинбайк. Женщины (Яна Беломоина).
- 9:00 – 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, женщины.
- 9:50 – 12:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 59 кг.
- 11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 81 кг. Женщины – 63 кг.
- 11:30 – 16:40. Конный спорт. Командная выездка.
- 12:30 – 14:40. Фехтование. Женская шпага, команда.
- 13:00 – 16:40. Тхэквондо. Мужчины свыше 80 кг. Женщины свыше 67 кг.
- 13:45 – 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, Женщины.
- 13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 64 кг.
- 14:00 – 16:30. Футбол. Финальный матч.