Україну в цей день на Олімпійських іграх представлять 10 спортсменів. Найбільше шансів на медаль є у пари Олег Омельчук/Олена Костевич в змаганнях з кульвої стрільби.
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Розклад фінальних змагань 4 дня Олімпіади-2020, 27 липня
- 0:30 – 3:10. Триатлон. Жінки
- 2:30 – 6:00. Академічне веслування. Чоловіки – четвірки парні. Жінки – четвірки парні
- 3:00 – 10:30. Кульова стрільба. Змішані команди – пістолет, 10 м (Олег Омельчук/Олена Костевич); гвинтівка, 10 м
- 4:30 – 6:25. Плавання. 100 м в/с – (Сергій Шевцов), 800 м в/с – (Михайло Романчук, Сергій Фролов)
- 5:00. Теніс. 1/8 фіналу. Еліна Світоліна – Марія Саккарі
- 7:20. Бадмінтон. Артем Почтарьов – Бріс Леверде
- 8:00 – 11:00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки (Вікторія Ус)
- 8:12. Бокс. Жінки. Умаіма Белахбіб – Ганна Лисенко
- 9:00 – 11:00. Велоспорт, маутінбайк. Жінки (Яна Беломоїна)
- 9:00 – 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, жінки
- 9:50 – 12:00. Важка атлетика. Жінки – 59 кг
- 11:00 – 13:40. Дзюдо. Чоловіки – 81 кг. Жінки – 63 кг
- 11:30 – 16:40. Кінний спорт. Командна виїздка
- 12:30 – 14:40. Фехтування. Жіноча шпага, команда
- 13:00 – 16:40. Тхеквондо. Чоловіки – понад 80 кг. Жінки – понад 67 кг
- 13:45 – 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, жінки
- 13:50 – 16:00. Важка атлетика. Жінки – 64 кг
- 14:00 – 16:30. Футбол. Фінальний матч