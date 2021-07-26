Україну в цей день на Олімпійських іграх представлять 10 спортсменів. Найбільше шансів на медаль є у пари Олег Омельчук/Олена Костевич в змаганнях з кульвої стрільби.

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Розклад фінальних змагань 4 дня Олімпіади-2020, 27 липня