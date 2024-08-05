Праздник Украины в Париже: видео эмоциональной церемонии награждения Магучих и Геращенко на Олимпиаде

Украинские легкоатлетки зажгли во время прыжков в высоту в Париже. Украинкам удалось получить две медали и спеть гимн Украины на "Стад-де-Франс".

Украина продолжает свои выступления на Олимпийских играх-2024. На счету нашей страны уже семь наград, среди которых две – золотые, пишет 24 Канал.

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Награждение украинок

В воскресенье, 4 августа, наши спортсмены зажгли в легкой атлетике. Ирина Геращенко взяла бронзовую награду в прыжках в высоту, тогда как Ярослава Магучих выиграла "золото" в той же дисциплине.

На следующий день после соревнований организаторы провели церемонию награждения девушек. Украинки получили свои награды, а также спели гимн Украины в честь триумфа Магучих.

Видео церемонии награждения Магучих и Геращенко:

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Как и Геращенко, бронзовая медаль покорилась австралийке Элеанор Паттерсон. Серебряным призером стала ее соотечественница Никола Олислагерс.

Напомним, что также медалистом в легкой атлетике стал Михаил Кохан. 22-летний спортсмен взял "бронзу" в метании молота, покорив отметку 79,39 метра.