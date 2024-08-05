Ярослава Магучих завоевала золотую медаль, а еще одна представительница нашей страны Ирина Геращенко взяла "бронзу". Это первый двойной подиум для Украины на Играх-2024.
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Очередной рекорд Магучих
Победа позволила нашей титулованной землячке в очередной раз войти в историю. Она стала первой украинкой, которая выиграла две олимпийские медали по легкой атлетике.
На Олимпиаде Ярослава дебютировала в 2021 году в Токио, и тогда сразу она взошла на пьедестал с бронзовой наградой. Теперь же в ее коллекции есть и "золото".
Напомним, что в начале июля Ярослава Магучих на этапе Бриллиантовой лиги установила мировой рекорд – 2,10 метров. Она побила достижение Стефки Костадиновой из Болгарии, которое держалось 37 лет (2,09 метра).