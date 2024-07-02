Олимпийская сборная Украины готовится к дебюту на Олимпиаде-2024. Команда Руслана Ротаня впервые в истории отобралась на Игры благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023.

По теме Не обошлось без валидола: олимпийская сборная Украины в серии пенальти выиграла турнир во Франции

Два спарринга перед Играми

Тем временем, наша команда отправилась во Францию на подготовительный сбор перед олимпийским турниром. Местом был выбран городок Сен-Поль-ле-Дакс на юго-западе страны неподалеку от океанского побережья.

Там же подопечные Ротаня проведут два товарищеских матча. 14 июля Украина померяется силами с олимпийской сборной Египта. А уже через четыре дня, 18 числа, "сине-желтые" сыграют со сверстниками из сборной Парагвая.

Второй спарринг состоится в соседнем городке Ажетмо. Обе встречи начнутся в 19:30 по киевскому времени. К слову, состав олимпийской сборной Украины пока не был объявлен.

Читайте также Шахтер готов отдать Ротаню пять игроков: кто из "горняков" поедет на Олимпиаду-2024

Напомним, что "сине-желтые" попали в группу В на Олимпийских играх. Соперниками Украины по квартету будут Аргентина, Марокко и Ирак. Календарь игр с участием подопечных Ротаня следующий: