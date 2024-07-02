Олімпійська збірна України готується до дебюту на Олімпіаді-2024. Команда Руслана Ротаня вперше в історії відібралась на Ігри завдяки виходу у півфінал молодіжного Євро-2023.

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Два спаринги перед Іграми

Тим часом, наша команда вирушила до Франції на підготовчий збір перед олімпійським турніром. Місцем було обрано містечко Сен-Поль-ле-Дакс на південному заході країни неподалік від океанського узбережжя.

Там же підопічні Ротаня проведуть два товариських матчі. 14 липня Україна поміряється силами з олімпійською збірною Єгипту. А вже за чотири дні, 18 числа, "синьо-жовті" зіграють із однолітками зі збірної Парагваю.

Другий спаринг відбудеться у сусідньому містечку Ажетмо. Обидві зустрічі розпочнуться о 19:30 за київським часом. До слова, склад олімпійської збірної України поки не був оголошений.

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Нагадаємо, що "синьо-жовті" потрапили у групу В на Олімпійських іграх. Суперниками України по квартету будуть Аргентина, Марокко та Ірак. Календар ігор за участю підопічних Ротаня наступний: