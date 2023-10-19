Україна продовжує виборювати ліцензії на Олімпійські ігри-2024 у кваліфікаційних турнірах. Чергового успіху наші спортсмени досягли у шосейному велоспорті.

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Відбір на Олімпіаду у цьому виді спорту розпочався в лютому цього року на чемпіонаті Африки, але тоді ліцензії розігрувались лише серед представників цього континенту. Україна ж могла розраховувати на путівку за підсумками світового рейтингу.

Він закрився 17 жовтня. Згідно з ним, квоти мали б розподілитися по 80 штук серед чоловіків та жінок. Для отримання ліцензій країнам необхідно було опинитись у топ-45 кожного рейтингу.

Чим вище позиція, тим більше путівок отримала збірна. Україні сумарно дісталось дві ліцензії – по одній у чоловічому та жіночому велоспорті. Серед жінок наша країна посіла 23 місце, а серед чоловіків, можна сказати, застрибнула в останній вагон – 44 позиція.

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При цьому місце у топ-25 дозволить отримати представництво ще і у жіночій шосейній гонці з роздільним стартом. Олімпійські ліцензії є неіменними. Перед стартом Олімпійських ігор наша країна сама визначить, хто поїде на Олімпіаду в Париж.

Всі 36 олімпійських ліцензій України станом на зараз: