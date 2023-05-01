Сборная Украины по баскетболу узнала соперников в предквалификационном раунде Олимпийских игр

Подопечные Виталия Степановского попали в квартет с турками, болгарами и исландцами. Для выхода на Олимпиаду нашей команде нужно пройти три стадии отбора.

В августе стартует отбор к Олимпийским играм среди мужских сборных по баскетболу. Среди участников есть и национальная команда Украины, которая будет стартовать с предквалификационного раунда, пишет 24 канал.

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Там же должна сыграть и сборная России согласно своему рейтингу, но террористов дисквалифицировали из соревнований из-за войны в Украине. В общей сложности на этой стадии примут участие 40 сборных со всего мира, в том числе 16 – из Европы.

Сыграем в Турции

В понедельник, 1 декабря, состоялась жеребьевка групповой стадии турнира. Украина попала в один квартет с Турцией, Болгарией и Исландией. Матчи пройдут с 12 по 20 августа в Стамбуле. Состав групп предквалификационного раунда следующий:

ГРУППА А: Чехия, Северная Македония, Израиль, Эстония.

ГРУППА В: Португалия, Польша, Венгрия, Босния и Герцеговина.

ГРУППА С: Турция, Украина, Болгария, Исландия.

ГРУППА D: Нидерланды, Хорватия, Бельгия, Швеция.

ГРУППА Е: Сенегал, Мали, Уганда, Нигерия.

ГРУППА F: ДР Конго, Камерун, Гвинея, Тунис.

ГРУППА G: Куба, Аргентина, Панама, Багамские острова.

ГРУППА Н: Уругвай, Виргинские острова, Чили, Колумбия.

ГРУППА I: Китай, Южная Корея, Индия, Бахрейн.

ГРУППА J: Казахстан, Саудовская Аравия, Индонезия, Сирия.

Формат квалификации

Победители и вицечемпионы выйдут в полуфиналы плей-офф. Представители нашей группы будут играть в "четверке" с командами группы D (Нидерланды, Хорватия, Бельгия, Швеция). По одной лучшей сборной из каждого такого плей-офф выйдет в квалификацию к Олимпиаде.

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В непосредственной квалификации будет участвовать 24 сборные, в том числе и пять победителей предквалификационного раунда. Путевки на Олимпийские игры получат четыре лучшие команды.

В общей сложности в олимпийском турнире сыграют 12 команд. Помимо четырех победителей квалификации, путевки получат семь лучших команд ЧМ-2023, а также страна-хозяйка Олимпиады Франция.