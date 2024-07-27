Квалификационные заезды были разделены на два полуфинала, в которых приняли участие девять экипажей. Чтобы попасть в финал украинкам нужно было оказаться в топ-2, пишет 24 Канал.

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Первый финал украинцев

Сборную Украины представляла четверка гребцов в составе Евгении Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой. В полуфинальном заезде украинкам противостояли действующие чемпионки сборная Китая, бронзовые призеры предыдущих Игр команда Австралии и гребцы из Нидерландов.

Наша четверка сумела опередить китаянок, но уступила Нидерландам. Этого хватило, чтобы гарантировать выход в финал. Украинки показали результат – 6:20.09 минут.

Академическая гребля. Парные четверки (женщины), квалификация

Нидерланды – 6:17.12 минут

Украина – 6:20.09 мин

Китай – 6:22.29 мин

Румыния – 6:24.74 мин

Австралия – 6:25.88 мин

Со второго заезда участниками финала стали четверки из Великобритании и Германии. Финал в женских парных четверках на Олимпийских играх в Париже состоится в среду, 31 июля.