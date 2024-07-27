Кваліфікаційні заїзди були розділені на два півфінали, в яких взяли участь дев'ять екіпажів. Щоб потрапити у фінал українкам потрібно було опинитися у топ-2, пише 24 Канал.

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Перший фінал українців

Збірну України представляла четвірка веслувальниць у складі Євгенії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової. У півфінальному заїзді українкам протистояли чинні чемпіонки збірна Китаю, бронзові призерки попередніх Ігор команда Австралії та веслувальниці з Нідерландів.

Наша четвірка зуміла випередити китаянок, але поступилася Нідерландам. Цього вистачило, щоб гарантувати вихід у фінал. Українки показали результат – 6:20.09 хвилин.

Академічне веслування. Парні четвірки (жінки), кваліфікація

Нідерланди – 6:17.12 хвилин

Україна – 6:20.09 хв

Китай – 6:22.29 хв

Румунія – 6:24.74 хв

Австралія – 6:25.88 хв

З другого заїзду учасниками фіналу стали четвірки з Великої Британії та Німеччини. Фінал у жіночих парних четвірках на Олімпійських іграх в Парижі відбудеться у середу, 31 липня.