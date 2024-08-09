Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 9 августа
33-е летние Олимпийские игры продолжаются в столице Франции Париже. Вашему вниманию – расписание соревнований четырнадцатого дня и список украинских атлетов, которые выступят.
В Париже близятся к завершению летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира определяют судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.
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Расписание на 9 августа
В пятницу, 9 августа, состоится четырнадцатый соревновательный день в столице Франции. Спортсмены будут выступать в 19-х видах спорта. Из них 8 будут с медалями на кону:
- марафонское плавание, 10 километров, мужчины
- гольф, женщины
- тхэквондо, до 80 килограммов, мужчины
- тхэквондо, до 67 килограммов
- настольный теннис, мужчины
- прыжки в воду, вышка 10 метров, мужчины
- прыжки в воду, трамплин, 3 метра, женщины
- художественная гимнастика, личное многоборье
- легкая атлетика, семиборье, женщины
- легкая атлетика, эстафета 4х400, женщины
- легкая атлетика, эстафета 4х400, мужчины
- легкая атлетика, 800 метров, мужчины
- легкая атлетика, 100 метров с барьерами, женщины
- легкая атлетика, толкание ядра, женщины
- спортивное скалолазание, мужчины
- гребной спринт, каноэ-двойки, 500 метров, женщины
- гребной спринт, байдарки-двойки, 500 метров, мужчины
- гребной спринт, каноэ-одиночки, 1000 метров, мужчины
- вольная борьба, до 57 килограммов мужчины
- вольная борьба, до 86 килограммов мужчины
- вольная борьба, до 125 килограммов мужчины
- вольная борьба, до 57 килограммов женщины
- парусный спорт, кайт, мужчины
- современное пятиборье, мужчины
- трековые велогонки, спринт, женщины
- хоккей на траве, женщины
- водное поло, мужчины
- тяжелая атлетика, до 89 килограммов, мужчины
- тяжелая атлетика, до 71 килограмма, женщины
- футбол, женщины
- футбол, финал, мужчины
- брейкинг, женщины
- волейбол, мужчины
- гандбол, мужчины
- баскетбол, женщины
- синхронное плавание, дуэты, техническая программа
- пляжный волейбол, женщины
- бокс, до 71 килограммов, мужчины
- бокс, до 50 килограммов, женщины
- бокс, до 92 килограммов, мужчины
- бокс, до 66 килограммов, женщины
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 9 августа будет представлена в семи видах спорта. При этом в трех из них наши спортсмены будут иметь возможность выиграть медаль.
Украинские гребцы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок будут соревноваться в полуфинале каноэ-двоек.
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук вышла в финал личного многоборья. 16-летняя спортсменка блестяще выполнила свою программу в квалификации.
В брейкинге поборются за медали украинки Анна Stefani Пономаренко и Екатерина Kate Павленко.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 9 августа:
|ВРЕМЯ
|ВИД СПОРТА
|КТО ВЫСТУПАЕТ
|11:00
|Прыжки в воду, вышка 10 метров (ч)
|Алексей Середа
|11:30
|Гребной спринт, каноэ-двойки, 500 м (ж)
|Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок
|12:00
|Вольная борьба, до 62 килограммов (ж)
|Ирина Коляденко
|12:00
|Вольная борьба, до 125 килограммов (ж)
|Александр Хоцяновский
|15:30
|Художественная гимнастика
|Таисия Онофрийчук
|17:07
|Брейкинг, би-герлз (ж)
|Анна Stefani Пономаренко
|17:07
|Брейкинг, би-герлз (ж)
|Катерина Kate Павленко
|18:00
|Современное пятиборье
|Александр Товкай, Владислав Чекан
|20:30
|Синхронное плавание, дуэты (ж)
|Алексиива Марина, Алексиива Владислава
Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Общественное вещание. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
- канал Общественное Спорт
- региональные каналы Общественного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт