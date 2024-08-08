В первых заездах наши гребцы не смогли пробиться напрямую в полуфинал Олимпийских игр-2024. И Анастасия Рыбачок, и Людмила Лузан финишировали в своих заездах четвертыми, сообщает 24 Канал.

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Украинки в полуфинальных заездах

Поэтому обеих украинок ждали четвертьфинальные заезды, где они уже исправили ситуацию и получили путевки в полуфинал Игр в Париже.

Первой на воду вышла Рыбачок, которая попала в неприятную ситуацию накануне старта. Международная федерация каноэ заставила нашу гребчицу закрасить часть фразы "I am Ukrainian" на своей лодке. Украинку обвинили в распространении пропаганды.

В четвертьфинальном заезде Анастасия продемонстрировала лучшее время 47,11 секунды. Уже в следующем заезде Людмила Лузан тоже финишировала первой со временем 47,42 секунды.

Отметим, что в полуфинал пробились гребцы, которые заняли первые два места в своих заездах. Также вместе с украинками через четвертьфиналы в 1/2 финала Игр-2024 пробились представительницы Чили и Венгрии.

Обратите внимание! Полуфиналы с участием Рыбачок и Лузан состоятся 10 августа.

Напомним, что Лузан является двукратным призером Олимпиады-2020. В Токио она завоевала "серебро" в каноэ-двойке на 500 метров и "бронзу" в каноэ-одиночке на 200 метров. Зато Анастасия Рыбачок – серебряный призер Токио-2020 в каноэ-двойке на 500 метров. Рыбачок получила эту олимпийскую медаль в паре как раз с Лузан.