В Париже близятся к завершению летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира определяют судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

К теме Олимпийские игры-2024: общий медальный зачет

Расписание на 9 августа

В пятницу, 9 августа, состоится четырнадцатый соревновательный день в столице Франции. Спортсмены будут выступать в 19-х видах спорта. Из них 8 будут с медалями на кону:

марафонское плавание, 10 километров, мужчины

гольф, женщины

тхэквондо, до 80 килограммов, мужчины

тхэквондо, до 67 килограммов

настольный теннис, мужчины

прыжки в воду, вышка 10 метров, мужчины

прыжки в воду, трамплин, 3 метра, женщины

художественная гимнастика, личное многоборье

легкая атлетика, семиборье, женщины

легкая атлетика, эстафета 4х400, женщины

легкая атлетика, эстафета 4х400, мужчины

легкая атлетика, 800 метров, мужчины

легкая атлетика, 100 метров с барьерами, женщины

легкая атлетика, толкание ядра, женщины

спортивное скалолазание, мужчины

гребной спринт, каноэ-двойки, 500 метров, женщины

гребной спринт, байдарки-двойки, 500 метров, мужчины

гребной спринт, каноэ-одиночки, 1000 метров, мужчины

вольная борьба, до 57 килограммов мужчины

вольная борьба, до 86 килограммов мужчины

вольная борьба, до 125 килограммов мужчины

вольная борьба, до 57 килограммов женщины

парусный спорт, кайт, мужчины

современное пятиборье, мужчины

трековые велогонки, спринт, женщины

хоккей на траве, женщины

водное поло, мужчины

тяжелая атлетика, до 89 килограммов, мужчины

тяжелая атлетика, до 71 килограмма, женщины

футбол, женщины

футбол, финал, мужчины

брейкинг, женщины

волейбол, мужчины

гандбол, мужчины

баскетбол, женщины

синхронное плавание, дуэты, техническая программа

пляжный волейбол, женщины

бокс, до 71 килограммов, мужчины

бокс, до 50 килограммов, женщины

бокс, до 92 килограммов, мужчины

бокс, до 66 килограммов, женщины

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 9 августа будет представлена в семи видах спорта. При этом в трех из них наши спортсмены будут иметь возможность выиграть медаль.

Украинские гребцы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок будут соревноваться в полуфинале каноэ-двоек.

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук вышла в финал личного многоборья. 16-летняя спортсменка блестяще выполнила свою программу в квалификации.

В брейкинге поборются за медали украинки Анна Stefani Пономаренко и Екатерина Kate Павленко.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 9 августа: