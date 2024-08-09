В Париже близятся к завершению летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира определяют судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

К теме Олимпийские игры-2024: общий медальный зачет

Расписание на 9 августа

В пятницу, 9 августа, состоится четырнадцатый соревновательный день в столице Франции. Спортсмены будут выступать в 19-х видах спорта. Из них 8 будут с медалями на кону:

  • марафонское плавание, 10 километров, мужчины
  • гольф, женщины
  • тхэквондо, до 80 килограммов, мужчины
  • тхэквондо, до 67 килограммов
  • настольный теннис, мужчины
  • прыжки в воду, вышка 10 метров, мужчины
  • прыжки в воду, трамплин, 3 метра, женщины
  • художественная гимнастика, личное многоборье
  • легкая атлетика, семиборье, женщины
  • легкая атлетика, эстафета 4х400, женщины
  • легкая атлетика, эстафета 4х400, мужчины
  • легкая атлетика, 800 метров, мужчины
  • легкая атлетика, 100 метров с барьерами, женщины
  • легкая атлетика, толкание ядра, женщины
  • спортивное скалолазание, мужчины
  • гребной спринт, каноэ-двойки, 500 метров, женщины
  • гребной спринт, байдарки-двойки, 500 метров, мужчины
  • гребной спринт, каноэ-одиночки, 1000 метров, мужчины
  • вольная борьба, до 57 килограммов мужчины
  • вольная борьба, до 86 килограммов мужчины
  • вольная борьба, до 125 килограммов мужчины
  • вольная борьба, до 57 килограммов женщины
  • парусный спорт, кайт, мужчины
  • современное пятиборье, мужчины
  • трековые велогонки, спринт, женщины
  • хоккей на траве, женщины
  • водное поло, мужчины
  • тяжелая атлетика, до 89 килограммов, мужчины
  • тяжелая атлетика, до 71 килограмма, женщины
  • футбол, женщины
  • футбол, финал, мужчины
  • брейкинг, женщины
  • волейбол, мужчины
  • гандбол, мужчины
  • баскетбол, женщины
  • синхронное плавание, дуэты, техническая программа
  • пляжный волейбол, женщины
  • бокс, до 71 килограммов, мужчины
  • бокс, до 50 килограммов, женщины
  • бокс, до 92 килограммов, мужчины
  • бокс, до 66 килограммов, женщины

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 9 августа будет представлена в семи видах спорта. При этом в трех из них наши спортсмены будут иметь возможность выиграть медаль.

Украинские гребцы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок будут соревноваться в полуфинале каноэ-двоек.

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук вышла в финал личного многоборья. 16-летняя спортсменка блестяще выполнила свою программу в квалификации.

В брейкинге поборются за медали украинки Анна Stefani Пономаренко и Екатерина Kate Павленко.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 9 августа:

ВРЕМЯ ВИД СПОРТА КТО ВЫСТУПАЕТ
11:00 Прыжки в воду, вышка 10 метров (ч) Алексей Середа
11:30 Гребной спринт, каноэ-двойки, 500 м (ж) Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок
12:00 Вольная борьба, до 62 килограммов (ж) Ирина Коляденко
12:00 Вольная борьба, до 125 килограммов (ж) Александр Хоцяновский
15:30 Художественная гимнастика Таисия Онофрийчук
17:07 Брейкинг, би-герлз (ж) Анна Stefani Пономаренко
17:07 Брейкинг, би-герлз (ж) Катерина Kate Павленко
18:00 Современное пятиборье Александр Товкай, Владислав Чекан
20:30 Синхронное плавание, дуэты (ж) Алексиива Марина, Алексиива Владислава

Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Общественное вещание. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Общественное Спорт
  • региональные каналы Общественного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт