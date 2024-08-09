В Парижі наближаються до завершення літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу визначають долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 9 серпня

У п'ятницю, 9 серпня, відбудеться чотирнадцятий змагальний день в столиці Франції. Спортсмени виступатимуть у 19-х видах спорту. Із них 8 будуть з медалями на кону:

  • марафонське плавання, 10 кілометрів, чоловіки
  • гольф, жінки
  • тхеквондо, до 80 кілограмів, чоловіки
  • тхеквондо, до 67 кілограмів
  • настільний теніс, чоловіки
  • стрибки у воду, вишка 10 метрів, чоловіки
  • стрибки у воду, трамплін, 3 метри, жінки
  • художня гімнастика, особисте багатоборство
  • легка атлетика, семиборство, жінки
  • легка атлетика, естафета 4х400, жінки
  • легка атлетика, естафета 4х400, чоловіки
  • легка атлетика, 800 метрів, чоловіки
  • леггка атлетика, 100 метрів з бар'єрами, жінки
  • легка атлетика, штовхання ядра, жінки
  • спортивне скелелазіння, чоловіки
  • веслувальний спринт, каное-двійки, 500 метрів, жінки
  • веслувальний спринт, байдарки-двійки, 500 метрів, чоловіки
  • веслувальний спринт, каное-одиночки, 1000 метрів, чоловіки
  • вільна боротьба, до 57 кілограмів чоловіки
  • вільна боротьба, до 86 кілограмів чоловіки
  • вільна боротьба, до 125 кілограмів чоловіки
  • вільна боротьба, до 57 кілограмів жінки
  • парусний спорт, кайт, чоловіки
  • сучасне п'ятиборство, чоловіки
  • трекові велогонки, спринт, жінки
  • хокей на траві, жінки
  • водне поло, чоловіки
  • важка атлетика, до 89 кілограмів, чоловіки
  • важка атлетика, до 71 кілограма, жінки
  • футбол, жінки
  • футбол, фінал, чоловіки
  • брейкінг, жінки
  • волейбол, чоловіки
  • гандбол, чоловіки
  • баскетбол, жінки
  • синхронне плавання, дуети, технічна програма
  • пляжний волейбол, жінки
  • бокс, до 71 кілограмів, чоловіки
  • бокс, до 50 кілограмів, жінки
  • бокс, до 92 кілограмів, чоловіки
  • бокс, до 66 кілограмів, жінки

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 9 серпня буде представлена у семи видах спорту. При цьому у трьох з них наші спортсмени матимуть можливість виграти медаль.

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагатимуться у півфіналі каное-двійок.

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук вийшла у фінал особистого багатоборства. 16-річна спортсменка бличкуче виконала свою програму у кваліфікації.

У брейкінгу поборються за медалі українки Анна Stefani Пономаренко і Катерина Kate Павленко.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 9 серпня:

ЧАС ВИД СПОРТУ ХТО ВИСТУПАЄ
11:00 Стрибки у воду, вишка 10 метрів (ч) Олексій Середа
11:30 Веслувальний спринт, каное-двійки, 500 м (ж) Людмила Лузан і Анастасія Рибачок
12:00 Вільна боротьба, до 62 кілограмів (ж) Ірина Коляденко
12:00 Вільна боротьба, до 125 кілограмів (ч) Олександр Хоцянівський
15:30 Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук
17:07 Брейкінг, бі-гьорлз (ж) Анна Stefani Пономаренко
17:07 Брейкінг, бі-гьорлз (ж) Катерина Kate Павленко
18:00 Сучасне п'ятиборство Олександр Товкай, Владислав Чекан
20:30 Синхронне плавання, дуети (ж) Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава

Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

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