Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 8 августа
33-е летние Олимпийские игры продолжаются в столице Франции Париже. Вашему вниманию – расписание соревнований тринадцатого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.
В столице Франции подходят к завершению летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира определяют судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.
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Расписание на 8 августа
В четверг, 8 августа, состоится тринадцатый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 22-х видах спорта. Из них аж 13 будут с медалями на кону:
- футбол, матч за бронзу (мужчины)
- легкая атлетика, 200 метров (мужчины)
- легкая атлетика, 110 метров с барьерами (мужчины)
- легкая атлетика, метание копья (мужчины)
- легкая атлетика, 400 метров с барьерами (женщины)
- легкая атлетика, прыжки в длину (женщины)
- тяжелая атлетика, 73 килограмм (мужчины)
- тяжелая атлетика, 59 килограммов (мужчины)
- бокс, до 51 килограммов (мужчины)
- бокс, до 54 килограммов (женщины)
- греко-римская борьба, до 67 килограммов (мужчины)
- греко-римская борьба, до 87 килограммов (мужчины)
- вольная борьба, до 53 килограммов (женщины)
- тхэквондо, до 68 килограммов (мужчины)
- тхэквондо, до 57 килограммов (женщины)
- прыжки в воду, трамплин 3 метра (мужчины)
- марафонское плавание, 10 километров (женщины)
- гребной спринт, каноэ-двойки (мужчины)
- гребной спринт, байдарки-четвёрки (мужчины)
- гребной спринт, байдарки-четвёрки (женщины)
- велоспорт, омниум по очкам (мужчины)
- велоспорт, кейрин (женщины)
- хоккей на траве (мужчины)
- парусный спорт, кайт (мужчины)
- парусный спорт, кайт (женщины)
- парусный спорт, швертбот (микст)
- парусный спорт, многокорпусник (микст)
- спортивное скалолазание, скорость (мужчины)
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 8 августа будет представлена в шести видах спорта. При этом в трех из них наши спортсмены будут иметь возможность выиграть медаль. Уже гарантировал себе награду Парвиз Насибов.
Борец греко-римского стиля в финале в категории до 67 килограммов будет бороться за золото с представителем Ирана. А в весе до 87 килограммов в поединке за бронзу выступит Жан Беленюк.
Кроме того, сразится за медали и Камила Конотоп в тяжелой атлетике. Также в полуфинале и, возможно, в финале выступит мужской квартет на байдарках-четверках
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 8 августа:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|11:00
|Спортивное скалолазание, тяжесть (ж)
|Евгения Казбекова
|11:30
|Гребной спринт, каноэ-одиночки (ж)
|Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок
|12:00
|Вольная борьба, до 57 килограммов (ж)
|Алина Грушина – Ангелина Лысак
|12:50
14:50
|Гребной спринт, байдарки-четверки (ч)
|Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семикин
|16:00
|Тяжелая атлетика, 59 килограммов (ж)
|Камила Конотоп
|19:15
|Греко-римская борьба, до 67 килограммов (ж)
|Парвиз Насибов – Саид Эсмаили
|19:15
|Греко-римская борьба, до 87 килограммов (ч)
|Давид Лосончи – Жан Беленюк
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
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- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт