Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 8 августа

33-е летние Олимпийские игры продолжаются в столице Франции Париже. Вашему вниманию – расписание соревнований тринадцатого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.

В столице Франции подходят к завершению летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира определяют судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 8 августа

В четверг, 8 августа, состоится тринадцатый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 22-х видах спорта. Из них аж 13 будут с медалями на кону:

футбол, матч за бронзу (мужчины)

легкая атлетика, 200 метров (мужчины)

легкая атлетика, 110 метров с барьерами (мужчины)

легкая атлетика, метание копья (мужчины)

легкая атлетика, 400 метров с барьерами (женщины)

легкая атлетика, прыжки в длину (женщины)

тяжелая атлетика, 73 килограмм (мужчины)

тяжелая атлетика, 59 килограммов (мужчины)

бокс, до 51 килограммов (мужчины)

бокс, до 54 килограммов (женщины)

греко-римская борьба, до 67 килограммов (мужчины)

греко-римская борьба, до 87 килограммов (мужчины)

вольная борьба, до 53 килограммов (женщины)

тхэквондо, до 68 килограммов (мужчины)

тхэквондо, до 57 килограммов (женщины)

прыжки в воду, трамплин 3 метра (мужчины)

марафонское плавание, 10 километров (женщины)

гребной спринт, каноэ-двойки (мужчины)

гребной спринт, байдарки-четвёрки (мужчины)

гребной спринт, байдарки-четвёрки (женщины)

велоспорт, омниум по очкам (мужчины)

велоспорт, кейрин (женщины)

хоккей на траве (мужчины)

парусный спорт, кайт (мужчины)

парусный спорт, кайт (женщины)

парусный спорт, швертбот (микст)

парусный спорт, многокорпусник (микст)

спортивное скалолазание, скорость (мужчины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 8 августа будет представлена в шести видах спорта. При этом в трех из них наши спортсмены будут иметь возможность выиграть медаль. Уже гарантировал себе награду Парвиз Насибов.

Борец греко-римского стиля в финале в категории до 67 килограммов будет бороться за золото с представителем Ирана. А в весе до 87 килограммов в поединке за бронзу выступит Жан Беленюк.

Кроме того, сразится за медали и Камила Конотоп в тяжелой атлетике. Также в полуфинале и, возможно, в финале выступит мужской квартет на байдарках-четверках

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 8 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 11:00 Спортивное скалолазание, тяжесть (ж) Евгения Казбекова 11:30 Гребной спринт, каноэ-одиночки (ж) Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок 12:00 Вольная борьба, до 57 килограммов (ж) Алина Грушина – Ангелина Лысак 12:50

14:50 Гребной спринт, байдарки-четверки (ч) Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семикин 16:00 Тяжелая атлетика, 59 килограммов (ж) Камила Конотоп 19:15 Греко-римская борьба, до 67 килограммов (ж) Парвиз Насибов – Саид Эсмаили 19:15 Греко-римская борьба, до 87 килограммов (ч) Давид Лосончи – Жан Беленюк

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: