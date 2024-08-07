В столице Франции подходят к завершению летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира определяют судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 8 августа

В четверг, 8 августа, состоится тринадцатый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 22-х видах спорта. Из них аж 13 будут с медалями на кону:

  • футбол, матч за бронзу (мужчины)
  • легкая атлетика, 200 метров (мужчины)
  • легкая атлетика, 110 метров с барьерами (мужчины)
  • легкая атлетика, метание копья (мужчины)
  • легкая атлетика, 400 метров с барьерами (женщины)
  • легкая атлетика, прыжки в длину (женщины)
  • тяжелая атлетика, 73 килограмм (мужчины)
  • тяжелая атлетика, 59 килограммов (мужчины)
  • бокс, до 51 килограммов (мужчины)
  • бокс, до 54 килограммов (женщины)
  • греко-римская борьба, до 67 килограммов (мужчины)
  • греко-римская борьба, до 87 килограммов (мужчины)
  • вольная борьба, до 53 килограммов (женщины)
  • тхэквондо, до 68 килограммов (мужчины)
  • тхэквондо, до 57 килограммов (женщины)
  • прыжки в воду, трамплин 3 метра (мужчины)
  • марафонское плавание, 10 километров (женщины)
  • гребной спринт, каноэ-двойки (мужчины)
  • гребной спринт, байдарки-четвёрки (мужчины)
  • гребной спринт, байдарки-четвёрки (женщины)
  • велоспорт, омниум по очкам (мужчины)
  • велоспорт, кейрин (женщины)
  • хоккей на траве (мужчины)
  • парусный спорт, кайт (мужчины)
  • парусный спорт, кайт (женщины)
  • парусный спорт, швертбот (микст)
  • парусный спорт, многокорпусник (микст)
  • спортивное скалолазание, скорость (мужчины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 8 августа будет представлена в шести видах спорта. При этом в трех из них наши спортсмены будут иметь возможность выиграть медаль. Уже гарантировал себе награду Парвиз Насибов.

Борец греко-римского стиля в финале в категории до 67 килограммов будет бороться за золото с представителем Ирана. А в весе до 87 килограммов в поединке за бронзу выступит Жан Беленюк.

Кроме того, сразится за медали и Камила Конотоп в тяжелой атлетике. Также в полуфинале и, возможно, в финале выступит мужской квартет на байдарках-четверках

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 8 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
11:00 Спортивное скалолазание, тяжесть (ж) Евгения Казбекова
11:30 Гребной спринт, каноэ-одиночки (ж) Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок
12:00 Вольная борьба, до 57 килограммов (ж) Алина Грушина – Ангелина Лысак
12:50
14:50		 Гребной спринт, байдарки-четверки (ч) Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семикин
16:00 Тяжелая атлетика, 59 килограммов (ж) Камила Конотоп
19:15 Греко-римская борьба, до 67 килограммов (ж) Парвиз Насибов – Саид Эсмаили
19:15 Греко-римская борьба, до 87 килограммов (ч) Давид Лосончи – Жан Беленюк

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт