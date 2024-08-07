В столиці Франції підходять до завершення літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу визначають долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 8 серпня

У четвер, 8 серпня, відбудеться тринадцятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 22-х видах спорту. Із них аж 13 будуть з медалями на кону:

  • футбол, матч за бронзу (чоловіки)
  • легка атлетика, 200 метрів (чоловіки)
  • легка атлетика, 110 метрів з бар'єрами (чоловіки)
  • легка атлетика, метання списа (чоловіки)
  • легка атлетика, 400 метрів з бар'єрами (жінки)
  • легка атлетика, стрибки у довжину (жінки)
  • важка атлетика, 73 кілограм (чоловіки)
  • важка атлетика, 59 кілограмів (чоловіки)
  • бокс, до 51 кілограмів (чоловіки)
  • бокс, до 54 кілограмів (жінки)
  • греко-римська боротьба, до 67 кілограмів (чоловіки)
  • греко-римська боротьба, до 87 кілограмів (чоловіки)
  • вільна боротьба, до 53 кілограмів (жінки)
  • тхеквондо, до 68 кілограмів (чоловіки)
  • тхеквондо, до 57 кілограмів (жінки)
  • стрибки у воду, трамплін 3 метри (чоловіки)
  • марафонне плавання, 10 кілометрів (жінки)
  • гребний спринт, каное-двійки (чоловіки)
  • гребний спринт, байдарки-четвірки (чоловіки)
  • гребний спринт, байдарки-четвірки (жінки)
  • велоспорт, омніум за очками (чоловіки)
  • велоспорт, кейрін (жінки)
  • хокей на траві (чоловіки)
  • парусний спорт, кайт (чоловіки)
  • парусний спорт, кайт (жінки)
  • парусний спорт, швертбот (мікст)
  • парусний спорт, багатокорпусник (мікст)
  • спортивне скелелазіння, швидкість (чоловіки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 8 серпня буде представлена у шести видах спорту. При цьому у трьох з них наші спортсмени матимуть можливість виграти медаль. Вже гарантував собі нагороду Парвіз Насібов.

Борець греко-римського стилю у фіналі в категорії до 67 кілограмів змагатиметься за золото із представником Ірану. А у вазі до 87 кілограмів у поєдинку за бронзу виступить Жан Беленюк.

Крім того, битиметься за медалі і Каміла Конотоп у важкій атлетиці. Також у півфіналі та, можливо, у фіналі виступить чоловічий квартет на байдарках-четвірках

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 8 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ
11:00 Спортивне скелелазіння, важкість (ж) Євгенія Казбекова
11:30 Гребний спринт, каное-одиночки (ж) Людмила Лузан, Анастасія Рибачок
12:00 Вільна боротьба, до 57 кілограмів (ж) Аліна Грушина – Ангеліна Лисак
12:50
14:50		 Гребний спринт, байдарки-четвірки (ч) Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін
16:00 Важка атлетика, 59 кілограмів (ж) Каміла Конотоп
19:15 Греко-римська боротьба, до 67 кілограмів (ч) Парвіз Насібов – Саїд Есмаїлі
19:15 Греко-римська боротьба, до 87 кілограмів (ч) Давід Лосончі – Жан Беленюк

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

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