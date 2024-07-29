Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 30 июля

В Париже набирает обороты Олимпиада-2024, которая проходит раз в четыре года. Вашему вниманию – расписание соревнований четвертого дня Олимпийских игр и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.

В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.

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Расписание на 30 июля

Во вторник, 30 июля, состоится четвертый насыщенный олимпийский день в Париже. Соревнования состоятся сразу в 26-х видах спорта. Из них восемь соревнований будут медальными:

фехтование, командная шпага (женщины)

плавание, 800 метров вольным стилем (мужчины)

плавание, 4 х 200 метров вольным стилем (мужчины)

плавание, 100 метров на спине (женщины)

дзюдо, до 63 килограммов (женщины)

дзюдо, до 81 килограмма (мужчины)

стрельба, пневматический пистолет 10 метров (микст)

стрельба, трап (мужчины)

спортивная гимнастика, командный финал (женщины)

регби-7 (женщины)

триатлон, личный зачет (мужчины)

настольный теннис (микст)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 30 июля будет представлена в восьми видах спорта. Впрочем шансы на медаль будут только в фехтовании. На женских соревнованиях по командной шпаге сыграют Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 30 июля:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 11:00 Настольный теннис, одиночки (ж) Бернадет Соч – Маргарита Песоцкая 12:00 Бадминтон, одиночки (ж) Тереза Свабикова – Полина Бугрова 14:15 Стрельба из лука, одиночки (ж) Маркус Д'Алмейда – Михаил Усач 14:30 Теннис, одиночный разряд (ж) Мария Саккари – Марта Костюк 14:30 Фехтование, командная шпага (ж) Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова, Дарья Варфоломеева 16:00 Грибной слалом, каноэ-одиночки (ж) Виктория Ус 17:30 Теннис, парный разряд (ж) Се Шувэй/Цао Чиаи – Марта Костюк / Даяна Ястремская 18:00 Футбол (ч) Украина – Аргентина 21:30 Бокс, до 80 килограммов (ч) Александр Хижняк – Филипп Акилов

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: