Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 30 июля
В Париже набирает обороты Олимпиада-2024, которая проходит раз в четыре года. Вашему вниманию – расписание соревнований четвертого дня Олимпийских игр и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.
В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.
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Расписание на 30 июля
Во вторник, 30 июля, состоится четвертый насыщенный олимпийский день в Париже. Соревнования состоятся сразу в 26-х видах спорта. Из них восемь соревнований будут медальными:
- фехтование, командная шпага (женщины)
- плавание, 800 метров вольным стилем (мужчины)
- плавание, 4 х 200 метров вольным стилем (мужчины)
- плавание, 100 метров на спине (женщины)
- дзюдо, до 63 килограммов (женщины)
- дзюдо, до 81 килограмма (мужчины)
- стрельба, пневматический пистолет 10 метров (микст)
- стрельба, трап (мужчины)
- спортивная гимнастика, командный финал (женщины)
- регби-7 (женщины)
- триатлон, личный зачет (мужчины)
- настольный теннис (микст)
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 30 июля будет представлена в восьми видах спорта. Впрочем шансы на медаль будут только в фехтовании. На женских соревнованиях по командной шпаге сыграют Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 30 июля:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|11:00
|Настольный теннис, одиночки (ж)
|Бернадет Соч – Маргарита Песоцкая
|12:00
|Бадминтон, одиночки (ж)
|Тереза Свабикова – Полина Бугрова
|14:15
|Стрельба из лука, одиночки (ж)
|Маркус Д'Алмейда – Михаил Усач
|14:30
|Теннис, одиночный разряд (ж)
|Мария Саккари – Марта Костюк
|14:30
|Фехтование, командная шпага (ж)
|Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова, Дарья Варфоломеева
|16:00
|Грибной слалом, каноэ-одиночки (ж)
|Виктория Ус
|17:30
|Теннис, парный разряд (ж)
|Се Шувэй/Цао Чиаи – Марта Костюк / Даяна Ястремская
|18:00
|Футбол (ч)
|Украина – Аргентина
|21:30
|Бокс, до 80 килограммов (ч)
|Александр Хижняк – Филипп Акилов
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
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