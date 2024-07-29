У п'ятницю, 26 липня, в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.
До теми Олімпійські ігри-2024: все, що варто знати про головні спортивні змагання в Парижі
Розклад на 30 липня
У вівторок, 30 липня, відбудеться четвертий насичений олімпійський день в Парижі. Змагання відбудуться одразу у 26-х видах спорту. Із них вісім змагань будуть медальними:
- фехтування, командна шпага (жінки)
- плавання, 800 метрів вільним стилем (чоловіки)
- плавання, 4 х 200 метрів вільним стилем (чоловіки)
- плавання, 100 метрів на спині (жінки)
- дзюдо, до 63 кілограмів (жінки)
- дзюдо, до 81 кілограма (чоловіки)
- стрільба, пневматичний пістолет 10 метрів (мікст)
- стрільба, трап (чоловіки)
- спортивна гімнастика, командний фінал (жінки)
- регбі-7 (жінки)
- тріатлон, особистий залік (чоловіки)
- настільний теніс (мікст)
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 30 липня буде представлена у восьми видах спорту. Втім шанси на медаль будуть лише у фехтуванні. На жіночих змаганнях з командної шпаги зіграють Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова та Дар'я Варфоломєєва.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 30 липня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|11:00
|Настільний теніс, одиночки (ж)
|Бернадет Соч – Маргарита Песоцька
|12:00
|Бадмінтон, одиночки (ж)
|Тереза Свабікова – Поліна Бугрова
|14:15
|Стрільба з лука, одиночки (ч)
|Маркус Д'Алмейда – Михайло Усач
|14:30
|Теніс, одиночний розряд (ж)
|Марія Саккарі – Марта Костюк
|14:30
|Фехтування, командна шпага (ж)
|Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова, Дар'я Варфоломєєва
|16:00
|Грібний слалом, каное-одиночки (ж)
|Вікторія Ус
|17:30
|Теніс, парний розряд (ж)
|Се Шувей / Цао Чіаї – Марта Костюк / Даяна Ястремська
|18:00
|Футбол (ч)
|Україна – Аргентина
|21:30
|Бокс, до 80 кілограмів (ч)
|Олександр Хижняк – Пилип Акілов
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Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
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