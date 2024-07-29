В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.

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Расписание на 30 июля

Во вторник, 30 июля, состоится четвертый насыщенный олимпийский день в Париже. Соревнования состоятся сразу в 26-х видах спорта. Из них восемь соревнований будут медальными:

  • фехтование, командная шпага (женщины)
  • плавание, 800 метров вольным стилем (мужчины)
  • плавание, 4 х 200 метров вольным стилем (мужчины)
  • плавание, 100 метров на спине (женщины)
  • дзюдо, до 63 килограммов (женщины)
  • дзюдо, до 81 килограмма (мужчины)
  • стрельба, пневматический пистолет 10 метров (микст)
  • стрельба, трап (мужчины)
  • спортивная гимнастика, командный финал (женщины)
  • регби-7 (женщины)
  • триатлон, личный зачет (мужчины)
  • настольный теннис (микст)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 30 июля будет представлена в восьми видах спорта. Впрочем шансы на медаль будут только в фехтовании. На женских соревнованиях по командной шпаге сыграют Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 30 июля:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
11:00 Настольный теннис, одиночки (ж) Бернадет Соч – Маргарита Песоцкая
12:00 Бадминтон, одиночки (ж) Тереза Свабикова – Полина Бугрова
14:15 Стрельба из лука, одиночки (ж) Маркус Д'Алмейда – Михаил Усач
14:30 Теннис, одиночный разряд (ж) Мария Саккари – Марта Костюк
14:30 Фехтование, командная шпага (ж) Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова, Дарья Варфоломеева
16:00 Грибной слалом, каноэ-одиночки (ж) Виктория Ус
17:30 Теннис, парный разряд (ж) Се Шувэй/Цао Чиаи – Марта Костюк / Даяна Ястремская
18:00 Футбол (ч) Украина – Аргентина
21:30 Бокс, до 80 килограммов (ч) Александр Хижняк – Филипп Акилов

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

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  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт