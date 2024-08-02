Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 3 августа

2 августа 2024, 23:30
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В Париже сломя голову несутся 33-е летние Олимпийские игры. Вашему вниманию – расписание соревнований восьмого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.

В Париже продолжаются 33-е летние Олимпийские игры. С 26 июля по 11 августа спортсмены почти из всех стран мира определят судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 3 августа

В субботу, 3 августа, состоится седьмой игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 26-ти видах спорта. Из них аж 16 будут с медалями на кону:

  • теннис, одиночный разряд (мужчины)
  • теннис, одиночный разряд (женщины)
  • теннис, парный разряд (мужчины)
  • фехтование, командная сабля (женщины)
  • стрельба, скит (мужчины)
  • стрельба, пистолет 25 метров (женщины)
  • плавание, 100 метров баттерфляем (мужчины)
  • плавание, 200 метров комплексом (женщины)
  • плавание, 800 метров вольным стилем (женщины)
  • плавание, эстафета 4 х 100 метров комплексным стилем (микст)
  • спортивная гимнастика, вольные упражнения (мужчины)
  • спортивная гимнастика, конь (мужчины)
  • спортивная гимнастика, опорный прыжок (женщины)
  • легкая атлетика, толкание ядра (мужчины)
  • легкая атлетика, десятиборье (мужчины)
  • легкая атлетика, 100 метров (мужчины)
  • легкая атлетика, тройной прыжок (женщины)
  • легкая атлетика, эстафета 4х400 метров (микст)
  • бокс, до 60 килограммов (женщины)
  • академическая гребля, одиночки (мужчины)
  • академическая гребля, одиночки (женщины)
  • академическая гребля, восьмерки (мужчины)
  • академическая гребля, восьмерки (женщины)
  • стрельба из лука, индивидуальный разряд (женщины)
  • настольный теннис, одиночный разряд (женщины)
  • конный спорт, командная выездка, переездка
  • бадминтон, парный разряд (женщины)
  • серфинг (мужчины)
  • серфинг (женщины)
  • парусный спорт, виндсерфинг (мужчины)
  • парусный спорт, виндсерфинг (женщины)
  • велоспорт, шоссейные велогонки, группа (мужчины)
  • прыжки на батуте (мужчины)
  • прыжки на батуте (женщины)
  • парусный спорт, скиф (мужчины)
  • парусный спорт, скиф (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 3 августа будет представлена в восьми видах спорта. Пять из них могут принести нашей стране медаль. Особые надежды возлагаем на Марину Бех-Романчук (тройной прыжок), а также гимнастов Илью Ковтуна (вольные упражнения) и Олега Верняева (упражнения с конем).

Не меньше верится и в женщин-саблисток в командном фехтовании. Наше трио представит Ольга Харлан, Алина Комащук и Елена Кравацкая. В свою очередь в шоссейной велогонке примет участие Анатолий Будяк

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 3 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
10:00 Стрельба, скит (ж) Ирина Маловичко
12:00 Велоспорт, шоссейные велогонки, группа (ч) Анатолий Будяк
12:30 Плавание, 1500 метров вольным стилем (ч) Михаил Романчук
14:00 Фехтование, командная сабля (ж) Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая
16:30 Гребной слалом, экстрим-слалом (ж) Виктория Ус
16:30 Спортивная гимнастика, вольные упражнения (ж) Илья Ковтун
18:15 Спортивная гимнастика, конь (ч) Олег Верняев
21:20 Легкая атлетика, тройной прыжок (ж) Марина Бех-Романчук

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовленя. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт
Автор: Анатолій Дерека