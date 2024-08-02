В Париже продолжаются 33-е летние Олимпийские игры. С 26 июля по 11 августа спортсмены почти из всех стран мира определят судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 3 августа

В субботу, 3 августа, состоится седьмой игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 26-ти видах спорта. Из них аж 16 будут с медалями на кону:

теннис, одиночный разряд (мужчины)

теннис, одиночный разряд (женщины)

теннис, парный разряд (мужчины)

фехтование, командная сабля (женщины)

стрельба, скит (мужчины)

стрельба, пистолет 25 метров (женщины)

плавание, 100 метров баттерфляем (мужчины)

плавание, 200 метров комплексом (женщины)

плавание, 800 метров вольным стилем (женщины)

плавание, эстафета 4 х 100 метров комплексным стилем (микст)

спортивная гимнастика, вольные упражнения (мужчины)

спортивная гимнастика, конь (мужчины)

спортивная гимнастика, опорный прыжок (женщины)

легкая атлетика, толкание ядра (мужчины)

легкая атлетика, десятиборье (мужчины)

легкая атлетика, 100 метров (мужчины)

легкая атлетика, тройной прыжок (женщины)

легкая атлетика, эстафета 4х400 метров (микст)

бокс, до 60 килограммов (женщины)

академическая гребля, одиночки (мужчины)

академическая гребля, одиночки (женщины)

академическая гребля, восьмерки (мужчины)

академическая гребля, восьмерки (женщины)

стрельба из лука, индивидуальный разряд (женщины)

настольный теннис, одиночный разряд (женщины)

конный спорт, командная выездка, переездка

бадминтон, парный разряд (женщины)

серфинг (мужчины)

серфинг (женщины)

парусный спорт, виндсерфинг (мужчины)

парусный спорт, виндсерфинг (женщины)

велоспорт, шоссейные велогонки, группа (мужчины)

прыжки на батуте (мужчины)

прыжки на батуте (женщины)

парусный спорт, скиф (мужчины)

парусный спорт, скиф (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 3 августа будет представлена в восьми видах спорта. Пять из них могут принести нашей стране медаль. Особые надежды возлагаем на Марину Бех-Романчук (тройной прыжок), а также гимнастов Илью Ковтуна (вольные упражнения) и Олега Верняева (упражнения с конем).

Не меньше верится и в женщин-саблисток в командном фехтовании. Наше трио представит Ольга Харлан, Алина Комащук и Елена Кравацкая. В свою очередь в шоссейной велогонке примет участие Анатолий Будяк

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 3 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 10:00 Стрельба, скит (ж) Ирина Маловичко 12:00 Велоспорт, шоссейные велогонки, группа (ч) Анатолий Будяк 12:30 Плавание, 1500 метров вольным стилем (ч) Михаил Романчук 14:00 Фехтование, командная сабля (ж) Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая 16:30 Гребной слалом, экстрим-слалом (ж) Виктория Ус 16:30 Спортивная гимнастика, вольные упражнения (ж) Илья Ковтун 18:15 Спортивная гимнастика, конь (ч) Олег Верняев 21:20 Легкая атлетика, тройной прыжок (ж) Марина Бех-Романчук

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовленя. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: