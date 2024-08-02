В Париже продолжаются 33-е летние Олимпийские игры. С 26 июля по 11 августа спортсмены почти из всех стран мира определят судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.
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Расписание на 3 августа
В субботу, 3 августа, состоится седьмой игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 26-ти видах спорта. Из них аж 16 будут с медалями на кону:
- теннис, одиночный разряд (мужчины)
- теннис, одиночный разряд (женщины)
- теннис, парный разряд (мужчины)
- фехтование, командная сабля (женщины)
- стрельба, скит (мужчины)
- стрельба, пистолет 25 метров (женщины)
- плавание, 100 метров баттерфляем (мужчины)
- плавание, 200 метров комплексом (женщины)
- плавание, 800 метров вольным стилем (женщины)
- плавание, эстафета 4 х 100 метров комплексным стилем (микст)
- спортивная гимнастика, вольные упражнения (мужчины)
- спортивная гимнастика, конь (мужчины)
- спортивная гимнастика, опорный прыжок (женщины)
- легкая атлетика, толкание ядра (мужчины)
- легкая атлетика, десятиборье (мужчины)
- легкая атлетика, 100 метров (мужчины)
- легкая атлетика, тройной прыжок (женщины)
- легкая атлетика, эстафета 4х400 метров (микст)
- бокс, до 60 килограммов (женщины)
- академическая гребля, одиночки (мужчины)
- академическая гребля, одиночки (женщины)
- академическая гребля, восьмерки (мужчины)
- академическая гребля, восьмерки (женщины)
- стрельба из лука, индивидуальный разряд (женщины)
- настольный теннис, одиночный разряд (женщины)
- конный спорт, командная выездка, переездка
- бадминтон, парный разряд (женщины)
- серфинг (мужчины)
- серфинг (женщины)
- парусный спорт, виндсерфинг (мужчины)
- парусный спорт, виндсерфинг (женщины)
- велоспорт, шоссейные велогонки, группа (мужчины)
- прыжки на батуте (мужчины)
- прыжки на батуте (женщины)
- парусный спорт, скиф (мужчины)
- парусный спорт, скиф (женщины)
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 3 августа будет представлена в восьми видах спорта. Пять из них могут принести нашей стране медаль. Особые надежды возлагаем на Марину Бех-Романчук (тройной прыжок), а также гимнастов Илью Ковтуна (вольные упражнения) и Олега Верняева (упражнения с конем).
Не меньше верится и в женщин-саблисток в командном фехтовании. Наше трио представит Ольга Харлан, Алина Комащук и Елена Кравацкая. В свою очередь в шоссейной велогонке примет участие Анатолий Будяк
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 3 августа:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|10:00
|Стрельба, скит (ж)
|Ирина Маловичко
|12:00
|Велоспорт, шоссейные велогонки, группа (ч)
|Анатолий Будяк
|12:30
|Плавание, 1500 метров вольным стилем (ч)
|Михаил Романчук
|14:00
|Фехтование, командная сабля (ж)
|Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая
|16:30
|Гребной слалом, экстрим-слалом (ж)
|Виктория Ус
|16:30
|Спортивная гимнастика, вольные упражнения (ж)
|Илья Ковтун
|18:15
|Спортивная гимнастика, конь (ч)
|Олег Верняев
|21:20
|Легкая атлетика, тройной прыжок (ж)
|Марина Бех-Романчук
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовленя. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт