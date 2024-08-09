Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 10 августа

9 августа 2024, 22:35
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Автор: Анатолий Дерека

33-е летние Олимпийские игры продолжаются в столице Франции Париже. Вашему вниманию – расписание соревнований пятнадцатого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.

В Париже близятся к завершению Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира продолжают определять судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 10 августа

В субботу, 10 августа, состоится предпоследний игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 21-м виде спорта и каждый из них будет с медалями на кону:

  • футбол (женщины)
  • баскетбол (мужчины)
  • пляжный волейбол (мужчины)
  • волейбол (мужчины)
  • волейбол (женщины)
  • гандбол (женщины)
  • водное поло (женщины)
  • легкая атлетика, 800 метров (мужчины)
  • легкая атлетика, 5000 метров (мужчины)
  • легкая атлетика, эстафета 4х400 метров (мужчины)
  • легкая атлетика, марафон (мужчины)
  • легкая атлетика, прыжки в высоту (мужчины)
  • легкая атлетика, 1500 метров (женщины)
  • легкая атлетика, 100 метров с барьерами (женщины)
  • легкая атлетика, метание копья (женщины)
  • легкая атлетика, эстафета 4 х 400 метров (женщины)
  • тяжелая атлетика, более 102 килограммов (мужчины)
  • тяжелая атлетика, 102 килограмма (мужчины)
  • тяжелая атлетика, 81 килограмм (женщины)
  • бокс, до 57 килограммов (мужчины)
  • бокс, до 75 килограммов (мужчины)
  • бокс, до 57 килограммов (женщины)
  • вольная борьба, до 74 килограммов (мужчины)
  • вольная борьба, до 125 килограммов (мужчины)
  • вольная борьба, до 62 килограммов (женщины)
  • тхэквондо, более 80 килограммов (мужчины)
  • тхэквондо, более 67 килограммов (женщины)
  • прыжки в воду, вышка 10 метров (мужчины)
  • синхронное плавание, произвольная программа (дуэты)
  • гребной спринт, байдарки-одиночки 1000 метров (мужчины)
  • гребной спринт, байдарки-одиночки 500 метров (женщины)
  • гребной спринт, каноэ-одиночки 200 метров (женщины)
  • современное пятиборье, лазер-ран (мужчины)
  • художественная гимнастика, групповое многоборье
  • гольф, личный зачет (женщины)
  • настольный теннис, командный разряд (женщины)
  • велоспорт, трековые велогонки, мэдисон (мужчины)
  • брейкинг (мужчины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 10 августа будет представлена в восьми видах спорта. При этом в пяти из них наши спортсмены будут иметь возможность выиграть медаль.

С полуфиналов начнут выступления Алексей Середа (прыжки в воду), а также Мария Повх, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребной спринт). В случае успеха они попадут в финалы, которые пройдут в тот же день.

В легкой атлетике прыгать в высоту будет Олег Дорощук. А под конец дня Марина и Владислава Алексиивы примут участие в соревнованиях по синхронному плаванию.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 10 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
11:00
16:00		 Прыжки в воду, вышка 10 метров (ч) Алексей Середа
11:30
14:40		 Гребной спринт, байдарки-одиночки 500 метров (ж) Мария Повх
12:00 Вольная борьба, до 97 килограммов (ч) Мураз Мчелидзе – Ибрагим Чифтчи
12:40
14:40		 Гребной спринт, каноэ-одиночки 200 метров (ж) Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок
14:30 Современное пятиборье, личный зачет (ж) Валерия Пермыкина
17:00 Брейкинг, би-бои (ч) Олег Кузнецов (Kuzya)
20:00 Легкая атлетика, прыжки в высоту (ч) Олег Дорощук
20:30 Синхронное плавание, произвольная программа, дуэты Марина Алексиева, Владислава Алексиива

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт