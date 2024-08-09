Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 10 августа

33-е летние Олимпийские игры продолжаются в столице Франции Париже. Вашему вниманию – расписание соревнований пятнадцатого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.

В Париже близятся к завершению Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира продолжают определять судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 10 августа

В субботу, 10 августа, состоится предпоследний игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 21-м виде спорта и каждый из них будет с медалями на кону:

футбол (женщины)

баскетбол (мужчины)

пляжный волейбол (мужчины)

волейбол (мужчины)

волейбол (женщины)

гандбол (женщины)

водное поло (женщины)

легкая атлетика, 800 метров (мужчины)

легкая атлетика, 5000 метров (мужчины)

легкая атлетика, эстафета 4х400 метров (мужчины)

легкая атлетика, марафон (мужчины)

легкая атлетика, прыжки в высоту (мужчины)

легкая атлетика, 1500 метров (женщины)

легкая атлетика, 100 метров с барьерами (женщины)

легкая атлетика, метание копья (женщины)

легкая атлетика, эстафета 4 х 400 метров (женщины)

тяжелая атлетика, более 102 килограммов (мужчины)

тяжелая атлетика, 102 килограмма (мужчины)

тяжелая атлетика, 81 килограмм (женщины)

бокс, до 57 килограммов (мужчины)

бокс, до 75 килограммов (мужчины)

бокс, до 57 килограммов (женщины)

вольная борьба, до 74 килограммов (мужчины)

вольная борьба, до 125 килограммов (мужчины)

вольная борьба, до 62 килограммов (женщины)

тхэквондо, более 80 килограммов (мужчины)

тхэквондо, более 67 килограммов (женщины)

прыжки в воду, вышка 10 метров (мужчины)

синхронное плавание, произвольная программа (дуэты)

гребной спринт, байдарки-одиночки 1000 метров (мужчины)

гребной спринт, байдарки-одиночки 500 метров (женщины)

гребной спринт, каноэ-одиночки 200 метров (женщины)

современное пятиборье, лазер-ран (мужчины)

художественная гимнастика, групповое многоборье

гольф, личный зачет (женщины)

настольный теннис, командный разряд (женщины)

велоспорт, трековые велогонки, мэдисон (мужчины)

брейкинг (мужчины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 10 августа будет представлена в восьми видах спорта. При этом в пяти из них наши спортсмены будут иметь возможность выиграть медаль.

С полуфиналов начнут выступления Алексей Середа (прыжки в воду), а также Мария Повх, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребной спринт). В случае успеха они попадут в финалы, которые пройдут в тот же день.

В легкой атлетике прыгать в высоту будет Олег Дорощук. А под конец дня Марина и Владислава Алексиивы примут участие в соревнованиях по синхронному плаванию.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 10 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 11:00

16:00 Прыжки в воду, вышка 10 метров (ч) Алексей Середа 11:30

14:40 Гребной спринт, байдарки-одиночки 500 метров (ж) Мария Повх 12:00 Вольная борьба, до 97 килограммов (ч) Мураз Мчелидзе – Ибрагим Чифтчи 12:40

14:40 Гребной спринт, каноэ-одиночки 200 метров (ж) Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок 14:30 Современное пятиборье, личный зачет (ж) Валерия Пермыкина 17:00 Брейкинг, би-бои (ч) Олег Кузнецов (Kuzya) 20:00 Легкая атлетика, прыжки в высоту (ч) Олег Дорощук 20:30 Синхронное плавание, произвольная программа, дуэты Марина Алексиева, Владислава Алексиива

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: