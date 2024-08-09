В Париже близятся к завершению Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира продолжают определять судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.
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Расписание на 10 августа
В субботу, 10 августа, состоится предпоследний игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 21-м виде спорта и каждый из них будет с медалями на кону:
- футбол (женщины)
- баскетбол (мужчины)
- пляжный волейбол (мужчины)
- волейбол (мужчины)
- волейбол (женщины)
- гандбол (женщины)
- водное поло (женщины)
- легкая атлетика, 800 метров (мужчины)
- легкая атлетика, 5000 метров (мужчины)
- легкая атлетика, эстафета 4х400 метров (мужчины)
- легкая атлетика, марафон (мужчины)
- легкая атлетика, прыжки в высоту (мужчины)
- легкая атлетика, 1500 метров (женщины)
- легкая атлетика, 100 метров с барьерами (женщины)
- легкая атлетика, метание копья (женщины)
- легкая атлетика, эстафета 4 х 400 метров (женщины)
- тяжелая атлетика, более 102 килограммов (мужчины)
- тяжелая атлетика, 102 килограмма (мужчины)
- тяжелая атлетика, 81 килограмм (женщины)
- бокс, до 57 килограммов (мужчины)
- бокс, до 75 килограммов (мужчины)
- бокс, до 57 килограммов (женщины)
- вольная борьба, до 74 килограммов (мужчины)
- вольная борьба, до 125 килограммов (мужчины)
- вольная борьба, до 62 килограммов (женщины)
- тхэквондо, более 80 килограммов (мужчины)
- тхэквондо, более 67 килограммов (женщины)
- прыжки в воду, вышка 10 метров (мужчины)
- синхронное плавание, произвольная программа (дуэты)
- гребной спринт, байдарки-одиночки 1000 метров (мужчины)
- гребной спринт, байдарки-одиночки 500 метров (женщины)
- гребной спринт, каноэ-одиночки 200 метров (женщины)
- современное пятиборье, лазер-ран (мужчины)
- художественная гимнастика, групповое многоборье
- гольф, личный зачет (женщины)
- настольный теннис, командный разряд (женщины)
- велоспорт, трековые велогонки, мэдисон (мужчины)
- брейкинг (мужчины)
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 10 августа будет представлена в восьми видах спорта. При этом в пяти из них наши спортсмены будут иметь возможность выиграть медаль.
С полуфиналов начнут выступления Алексей Середа (прыжки в воду), а также Мария Повх, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребной спринт). В случае успеха они попадут в финалы, которые пройдут в тот же день.
В легкой атлетике прыгать в высоту будет Олег Дорощук. А под конец дня Марина и Владислава Алексиивы примут участие в соревнованиях по синхронному плаванию.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 10 августа:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|11:00
16:00
|Прыжки в воду, вышка 10 метров (ч)
|Алексей Середа
|11:30
14:40
|Гребной спринт, байдарки-одиночки 500 метров (ж)
|Мария Повх
|12:00
|Вольная борьба, до 97 килограммов (ч)
|Мураз Мчелидзе – Ибрагим Чифтчи
|12:40
14:40
|Гребной спринт, каноэ-одиночки 200 метров (ж)
|Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок
|14:30
|Современное пятиборье, личный зачет (ж)
|Валерия Пермыкина
|17:00
|Брейкинг, би-бои (ч)
|Олег Кузнецов (Kuzya)
|20:00
|Легкая атлетика, прыжки в высоту (ч)
|Олег Дорощук
|20:30
|Синхронное плавание, произвольная программа, дуэты
|Марина Алексиева, Владислава Алексиива
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт