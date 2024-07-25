Олимпийские игры-2024: расписание соревнований в Париже
Во Франции стартуют 33-е летние Олимпийские игры-2024. В Париже и его пригороде разыграют 329 комплектов медалей в 32-х видах спорта.
Под сине-желтым флагом будут выступать 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта. Это наименьшее количество украинских атлетов на Олимпийских играх, но их участие в такое сложное время уже считается успехом, информирует 24 Канал.
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Календарь соревнований Олимпиады-2024
Наибольшее представительство наша страна будет иметь в легкой атлетике – 25 спортсменов. Также эти Игры-2024 будут особенными для футбольной сборной Украины, которые впервые в истории сыграют на Олимпиаде. В заявке Руслана Ротаня 18 футболистов.
Следует отметить, что свой первый матч на Олимпийских играх-2024 Украина U-23 по футболу провела 24 июля. А это еще до официального открытия соревнований в Париже. Соперником "сине-желтых" был Ирак.
26 июля
- 20:30. Открытие летних Олимпийских игр-2024
27 июля
- 12:00. Прыжки в воду (синхрон, женский финал с вышки 3 метра)
- 16:30. Спортивная гимнастика (мужская квалификация)
- 18:00. Украина – Марокко (футбол)
- 20:50. Фехтование (женская шпага)
28 июля
- 13:00. Стрельба (женщины 10 метров)
29 июля
- 12:00. Прыжки в воду (синхрон мужской с вышки 10 метров)
- 17:00. Дзюдо (до 57 килограммов)
- 18:30. Спортивная гимнастика (командный финал)
- 20:00. Фехтование (женская сабля)
30 июля
- 10:30. Стрельба (команда, пистолет, 10 метров)
- 14:30. Фехтование: женщины, шпага, команда
- 18:30. Украина – Аргентина (футбол)
- 21:30. Плавание
31 июля
- 12:00. Прыжки в воду – синхрон, женщины с вышки 10 метров
- 13:14. Академическая гребля – финал женская четверка (парная)
- 18:30. Спортивная гимнастика – личное многоборье (мужчины)
1 августа
- 10:20. Легкая атлетика (спортивная ходьба, женщины)
- 17:00. Дзюдо – женщины (78 килограммов)
- 21:30. Плавание
2 августа
- 10:30. Стрельба из лука (смешанная команда)
- 11:10. Легкая атлетика – прыжки в высоту, метание молота
- 16:00 или 22:00. Четвертьфинал по футболу
- 21:30. Плавание на дистанции 50 метров
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3 августа
- 14:00. Фехтование – сабля, женщины, команда
- 21:20. Легкая атлетика – тройной прыжок
4 августа
- 19:36. Плавание на дистанции 1500 метров
- 20:50. Легкая атлетика – женский финал по прыжкам в высоту
- 21:30. Легкая атлетика – мужской финал по метанию молота
5 августа
12:45. Финалы по спортивной гимнастике
6 августа
19:15. Борьба – женщины (до 50 килограммов и до 68 килограммов)
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7 августа
- 08:30. Легкая атлетика (спортивная ходьба, команда)
- 11:05. Легкая атлетика – мужская квалификация по прыжкам в высоту
- 19:15. Борьба – женщины (до 50 килограммов), греко-римская (до 67 килограммов и 87 килограммов)
- 23:51. Бокс – финал в весовой категории 80 килограммов
8 августа
- 14:20. Финалы гребли на байдарках и каноэ
- 16:00. Тяжелая атлетика (женщины, 59 килограммов)
- 19:15. Борьба – греко-римская (до 67 килограммов и 87 килограммов), женщины (до 57 килограммов)
- 21:25. Легкая атлетика – метание копья
9 августа
- 11:00. Художественная гимнастика – финал в многоборье
- 13:40. Финал по гребле на байдарках и каноэ
- 17:00. Квалификация в брейкинге и финалы (женщины)
- 19:15. Борьба – женщины (до 57 килограммов и 62 килограммов)
10 августа
- 15:00. Команда и финал по художественной гимнастике
- 17:00. Квалификация в брейкинге и финалы (мужчины)
- 19:15. Борьба – женщины (до 62 килограммов)
- 20:10. Легкая атлетика – мужской финал по прыжкам в высоту
- 20:30. Артистическое плавание (дуэт, произвольная программа)
11 августа
22:00. Церемония закрытия Олимпийских игр-2024
К слову, церемония закрытия Игр-2024 продлится около двух часов.