В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх состоялась квалификация стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров. В соревнованиях приняла участие украинка Елена Костевич, пишет 24 канал.

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Рекордная Олимпиада Костевич

По итогам шести попыток украинка продемонстрировала 19-й результат. Этого оказалось недостаточно, чтобы преодолеть квалификацию. Для выхода в финал нужно было оказаться в топ-8.

Олимпиада в Париже стала шестой в спортивной карьере украинской стрельчихи. Это новый национальный рекорд. Костевич стала первой украинкой, которая выступила более чем на пяти Играх.

Напомним, что Костевич дебютировала на Олимпиаде-2004 в Афинах. Тогда Елена завоевала "золото" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. После этого она не пропустила ни одних Игр.

В Лондоне-2012 Костевич добавила в свой актив две "бронзы", а в Токио-2020 украинка в паре с Олегом Омельчуком получила бронзовую медаль в миксте.

Справка. На пяти Олимпийских играх (летние, зимние) выступали Олег Лыков, Максим Оберемко, Андрей Дериземля, Валентина Шевченко, Наталья Фокина-Семенова, Александр Абраменко, Валентина Семеренко. Для Ольги Харлан Олимпиада в Париже станет пятой.

Отметим, что Костевич сохраняет шансы на подиум в других видах соревнований. 2 августа украинка примет участие в квалификации по стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров.