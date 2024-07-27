У суботу, 27 липня, на Олімпійських іграх відбулася кваліфікація стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів. У змаганнях взяла участь українка Олена Костевич, пише 24 канал.

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Рекордна Олімпіада Костевич

За підсумком шести спроб українка продемонструвала 19-й результат. Цього виявилося недостатньо, щоб подолати кваліфікацію. Для виходу у фінал потрібно було опинитися у топ-8.

Олімпіада в Парижі стала шостою у спортивній кар'єрі української стрільчині. Це новий національний рекорд. Костевич стала першою українкою, яка виступила більш як на п'яти Іграх.

Нагадаємо, що Костевич дебютувала на Олімпіаді-2004 в Афінах. Тоді Олена завоювала "золото" у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Після цього вона не пропустила жодних Ігор.

У Лондоні-2012 Костевич додала до свого активу дві "бронзи", а у Токіо-2020 українка у парі з Олегом Омельчуком здобула бронзову медаль у міксті.

Довідка. На п'яти Олімпійських іграх (літні, зимові) виступали Олег Ликов, Максим Оберемко, Андрій Дериземля, Валентина Шевченко, Наталія Фокіна-Семенова, Олександр Абраменко, Валентина Семеренко. Для Ольги Харлан Олімпіада в Парижі стане п'ятою.

Зазначимо, що Костевич зберігає шанси на подіум в інших видах змагань. 2 серпня українка візьме участь у кваліфікації зі стрільби з пістолета з дистанції 25 метрів.