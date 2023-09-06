Уже в следующем году предстоят Олимпийские игры-2024. Грандиозные соревнования должны пройти в столице Франции в Париже, но теперь их проведение под вопросом.

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Всемирное антидопинговое агентство имеет претензии (WADA) и имеет претензии к Французскому антидопинговому агентству (AFLD). Причиной принятия ряда решений, не соответствующих всемирному антидопинговому кодексу.

В свою очередь, AFLD считает такие заявления неприемлемыми и рассматривает их как попытку шантажа и давления. Среди возможных санкций называются дисквалификация французских спортсменов, а также запрет на Олимпиады на территории Франции.

Напомним, что 33-х летние Олимпийские Игры должны начаться менее чем через год. Церемония открытия намечена на 26 июля 2024 года на арене "Стад де Франс". Конец Олимпиады – 11 августа того же года.

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Отметим, что до сих пор остается открытым вопрос участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Сейчас в международных турнирах представители стран-террористок могут выступать под нейтральным флагом.

МОК уже исключила возможность допуска России и Беларуси как стран к Олимпийским играм. К слову, Украина уже получила 30 олимпийских лицензий на Игры-2024, среди них больше всего – в легкой атлетике (8).