В одиночном разряде Украину представят четыре теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Ангелина Калинина. Из них только первая ракетка национального рейтинга попала в число сеяных, пишет 24 Канал.
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С кем сыграют украинки на Олимпиаде
Все украинские теннисистки разведены по разным частям сетки в одиночном турнире. Поэтому до полуфинала они не смогут встретиться друг против друга.
Результаты жеребьевки для украинок, 1/32 финала
- Марта Костюк – Юлия Путинцева (Казахстан)
- Даяна Ястремская – Лаура Пигосси (Бразилия)
- Элина Свитолина – Моюка Утидзима (Япония)
- Ангелина Калинина – Аранча Рус (Нидерланды)
Результат жеребьевки теннисного турнира на ОИ-2024 / Фото Виталий Волочай
Отметим, что в парах цвета нашей страны будут защищать два дуэта – Марта Костюк / Даяна Ястремская и Людмила Киченок / Надежда Киченок. Их соперницами стали Магда Линетт / Алисия Росольская и Чжэн Сайсай / Ван Синьюй соответственно.
Напомним, что Украина лишь однажды завоевывала медаль на Олимпийских играх. Историческую "бронзу" в 2021 году выиграла Элина Свитолина.