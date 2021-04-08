Олимпийская чемпионка из Украины Баюл обвинила россиян в плагиате: фото
Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 в одиночном катании Оксана Баюл увидела плагиат в наряде российской олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой.
Источник:Инстаграм Оксаны Баюл
Россиянка недавно использовала костюм, очень похожий на тот, в котором Баюл выступала еще в далеком 1995 году.
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"Мой костюмчик был спартачен в 1995 году. Те, кто такого себе не пошил... плагиат какой-то с костюмом вышел снова", – написала украинка.
На Баюл полился водопад грязи и она выключила комментарии на свои странице.
Что известно об олимпийском "золоте" Баюл
- В 1994 году в норвежском Лиллехаммере Оксана Баюл завоевала первое в истории олимпийское "золото" для Украины – тогда фигуристке было всего 16 лет.
- Впоследствии уроженка Днепра перебралась в США, где сначала работала по контракту, а оставив спорт занялась бизнесом. К слову, в Штатах Баюл неоднократно оказывалась в центре различных скандалов и лечилась от алкоголизма.
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