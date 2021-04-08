Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 в одиночном катании Оксана Баюл увидела плагиат в наряде российской олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой.

Россиянка недавно использовала костюм, очень похожий на тот, в котором Баюл выступала еще в далеком 1995 году.

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"Мой костюмчик был спартачен в 1995 году. Те, кто такого себе не пошил... плагиат какой-то с костюмом вышел снова", – написала украинка.

На Баюл полился водопад грязи и она выключила комментарии на свои странице.

Что известно об олимпийском "золоте" Баюл