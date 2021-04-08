Олімпійська чемпіонка з України Баюл звинуватила росіян у плагіаті: фото
Українська фігуристка, олімпійська чемпіонка Ліллехаммера-1994 в одиночному катанні, Оксана Баюл побачила плагіат в наряді російської олімпійської чемпіонки Пхьончхана-2018 Аліни Загітової.
Джерело:інстаграм Оксани Баюл
Росіянка недавно використовувала костюм, дуже схожий на той, в якому Баюл виступала ще в далекому 1995 році.
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"Мій костюмчик було спартачено в 1995 році. Ті, хто такого собі не пошили... плагіат якийсь із костюмом вийшов знову", – написала українка.
На Баюл полився водоспад бруду і вона вимкнула коментарі на свої сторінці.
Що відомо про олімпійське "золото" Баюл
- У 1994 році у норвезькому Ліллегаммері Оксана Баюл здобула перше в історії олімпійське "золото" для України – тоді фігуристці було лише 16 років.
- Згодом уродженка Дніпра перебралася до США, де спершу працювала за контрактом, а, покинувши спорт, зайнялася бізнесом. До слова, у Штатах Баюл неодноразово опинялася у центрі різноманітних скандалів і лікувалася від алкоголізму.
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