Фигуристка и олимпийская чемпионка 2018 года Габриэль Дэйлман объявила о своем участии в конкурсе красоты "Мисс Канада". Его победительница будет представлять страну на конкурсе "Мисс мира".

О своем решении принять участие в конкурсе Габриэль Дэйлман объявила на своей странице в Instagram.

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"Я участвую в конкурсе красоты "Мисс Канада", потому что хочу стать еще большим вдохновителем, примером для подражания и защитой для каждого. Чтобы что-то изменить, чтобы помочь людям, быть там для людей и вернуть это всем вам! Вы знаете мою историю и я хочу помогать людям, которые борются с теми же проблемами, что и я. И даже тем, кто испытывает какие-то другие трудности. Я хочу быть там для всех вас, чтобы вы знали, что всегда есть кто-то, кто верит в вас и всегда будет с вами", – написала Дэйлман.

При этом о том, что Габриэль Дэйлман планирует принять участие в конкурсе красоты "Мисс Канада", стало известно еще в конце апреля.

Габриэль стала олимпийской чемпионкой в 2018 году в командных соревнованиях, а также бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в одиночном катании.

В декабре 2018 года фигуристка рассказала, что страдает от депрессии, расстройства пищевого поведения и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

В 2020 году конкурс "Мисс Канада" состоится в Торонто в ноябре.

Стоит добавить, что Гарбиэль активно ведет свою страницу в Instagram, где выкладывает немало фотографий.