Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась с поклонниками новым горячим снимком.

Родригес в очередной раз порадовала своих подписчиков пикантными снимками в Instagram. На этот раз девушка продемонстрировала интригующие кадры с отдыха на яхте.

Смотрите также: Невеста Роналду похвасталась пышными формами в спортзале: фото

На первом фото девушка сидит спиной к фотографу на деревянном пирсе у моря. Поза подчеркивает ее роскошные ягодицы. На второй фотографии Джорджина на коленях умостилась на яхте. Невозможно не обратить внимание на объемный бюст красавицы.

"Акуна Матата", – подписала пост Родригес.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес