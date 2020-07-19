В откровенном купальнике: девушка Роналду похвасталась пышными формами на отдыхе – фото
Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась с поклонниками новым горячим снимком.
Родригес в очередной раз порадовала своих подписчиков пикантными снимками в Instagram. На этот раз девушка продемонстрировала интригующие кадры с отдыха на яхте.
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На первом фото девушка сидит спиной к фотографу на деревянном пирсе у моря. Поза подчеркивает ее роскошные ягодицы. На второй фотографии Джорджина на коленях умостилась на яхте. Невозможно не обратить внимание на объемный бюст красавицы.
"Акуна Матата", – подписала пост Родригес.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
- Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая работница магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.
- Всего пара воспитывает четверых детей: Криштиану-младшего, двойняшек Еву и Маттео.