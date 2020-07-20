Фігуристка та олімпійська чемпіонка 2018 року Габріела Дейлман оголосила про свою участь в конкурсі краси "Міс Канада". Його переможниця представлятиме країну на конкурсі "Міс світу".

Про своє рішення взяти участь в конкурсі Габріела Дейлман оголосила на своїй сторінці в Instagram.

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"Я беру участь в конкурсі краси "Міс Канада", тому що хочу стати ще більшим натхненником, прикладом для наслідування і захистом для кожного. Щоб щось змінити, щоб допомогти людям, бути там для людей і повернути це всім вам! Ви знаєте мою історію, і я хочу допомагати людям, які борються з тими ж проблемами, що і я. І навіть тим, хто відчуває якісь інші труднощі. Я хочу бути там для всіх вас, щоб ви знали, що завжди є хтось, хто вірить в вас і завжди буде з вами", – написала Дейлман.

При цьому про те, що Габріела Дейлман планує взяти участь у конкурсі краси "Міс Канада", дівчина написала ще наприкінці квітня.

Габріель стала олімпійською чемпіонкою у 2018 році у командних змаганнях, а також бронзовим призером чемпіонату світу 2017 року в одиночному катанні.

У грудні 2018 року фігуристка розповіла, що страждає від депресії, розладу харчової поведінки та синдрому дефіциту уваги і гіперактивності.

У 2020 році конкурс "Міс Канада" відбудеться у Торонто у листопаді.

Варто додати, що Гарбіела активно веде свою сторінку в Instagram, де викладає чимало фотографій.