Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян призналась, что ей стыдно жить в России. Спортсменка обратилась на тему массового отравления собак в Адлере.

27-летняя россиянка, ставшая в 2018 году доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на президентских выборах, разместила у себя в инстаграм соответствующий сториз.

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Девушка, комментируя инцидент в Адлере, где неизвестные расстреляли бездомных собак, пожелала смерти тем людям, которые с этим связаны.

"Почему одни люди лечат, пристраивают, переживают, тратят огромные деньги, а какие-то конченые уроды творят вот такое?! Мне стыдно, что я живу в этой стране", – написала фехтовальщица.

Спортсменка также заявила, что ее достали "тупые посты с долбаной едой, деревьями, погодой и селфи". Титулованная спортсменка призвала всех проснуться и посмотреть, что вокруг них происходит.

Что известно о Егорян

Помимо двух золотых олимпийских медалей на счету 27-летней Егорян две победы на чемпионате мира и шесть – на чемпионате Европы.