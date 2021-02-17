Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Єгорян зізналася, що їй соромно жити в Росії. Спортсменка звернулася на тему масового отруєння собак у Адлері.

27-річна росіянка, що стала в 2018 року довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на президентських виборах, розмістила у себе в інстаграм відповідний сторіз.

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Дівчина, коментуючи інцидент в Адлері, де невідомі розстріляли бездомних собак, побажала смерті тим людям, які з цим пов'язані.

"Чому одні люди лікують, прилаштовують, переживають, витрачають величезні гроші, а якісь кінчені виродки творять ось таке?! Мені соромно, що я живу в цій країні", – написала фехтувальниця.

Спортсменка також заявила, що її дістали "тупі пости з довбаною їжею, деревами, погодою і селфі". Титулована спортсменка закликала всіх прокинутися і подивитися, що навколо них відбувається.

Що відомо про Єгорян

Крім двох золотих олімпійських медалей на рахунку 27-річної Єгорян дві перемоги на чемпіонаті світу і шість – на чемпіонаті Європи.