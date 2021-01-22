Брюгге продал своего лучшего нападающего перед матчами против Динамо в Лиге Европы
Бельгийский Брюгге является соперником киевского Динамо в Лиге Европы. Однако перед матчами против киевлян Брюгге решил продать своего лучшего нападающего Крепина Диатту.
Крепин Диатта перешел в Монако. Срок контракта – 5 лет. По данным СМИ, за сенегальского вингера "монегаск" заплатили 12 миллионов евро.
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В этом сезоне Диатта был лучшим бомбардиром Брюгге. За 19 матчей в чемпионате Бельгии он забил 9 голов. Еще один гол он забил в Кубке Бельгии.
Всего в активе 21 летнего игрока уже более сотни матчей на профессиональном уровне, в том числе 15 матчей в Лиге чемпионов. Он 16 раз сыграл за сборную Сенегала, с которой в 2019 году дошел до финала Кубка африканских наций, где и был признан лучшим молодым игроком турнира.
- Напомним, именно Брюгге является соперником киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы.
- Еще перед трансфером Диатты, бельгийская команда подписала нападающего Баса Доста, который за три матча уже забил три гола.
- Кроме того, в составе Брюгге есть нападающий Ноа Ланг, который забил 8 голов за 20 матчей. 8 голов в активе имеет и полузащитник Ганс Ванакен.
- За Брюгге выступает защитник сборной Украины Эдуард Соболь.
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