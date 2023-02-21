В понедельник, 20 февраля, в чемпионате Кипра состоялся поединок 24 тура, в котором Омония играла против Олимпиакоса Никосия.

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Судьбу поединка решил единственный мяч на 34-й минуте. Непосредственное участие в моменте принял украинский форвард Артем Беседин. После вертикальной передачи нападающий выиграл воздушную борьбу и сбросил мяч у партнера по команде. Лоизос Лоизу разобрался в ситуации и забил гол в ворота Олимпиакоса.

Видео ассиста Беседина

Эта победа стала для Омонии первой в пяти последних матчах чемпионата. Последний раз киприоты выигрывали еще 16 января. Кстати, Роман Безус, тоже играющий за Омонию, не попал даже в заявку на матч.

Достойно внимания! Благодаря победе над Олимпиакосом Омония набрала 38 очков и вышла на 5 место в чемпионате Кипра.

Напомним, что Артем Беседин в конце января на правах аренды перешел в Омонию. Форвард отыграл за новую команду 3 матча и отличился 1 ассистом. Кстати, это только вторая голевая передача Беседина за два года. Голевая "засуха" Беседина продолжается с апреля 2021 года.