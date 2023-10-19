Появилось несколько желающих: Олимпиады 2030 и 2034 годов могут состояться в одном и том же месте

19 октября 2023, 20:03
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Langrenn

Международный олимпийский комитет столкнулся с инертностью. Но вот всемирная организация все же нашла решение проблемы.

Зимние Олимпиады 2030 и 2034 годов могут состояться в одном и том же месте. На авантюру претендуют несколько стран.

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Вариантов достаточно

Недавно находящийся в Японии город Саппоро отошел от идеи подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030-го года. Таким образом, Международный олимпийский комитет столкнулся с проблемой, которая заключается в сложности поиска стран-хозяев зимних международных соревнований 2030 и 2034 годов. Но вот МОК не растерялся, поэтому единогласно принял решение разрешить проведение Олимпиад 2030 и 2034 годов в одном и том же месте. Всемирная организация мотивировалась тем, что это может упростить задачу поиска желающих провести первенство.

Инициативой МОК сразу заинтересовалась Швеция. К тому же гуляют слухи, что хозяйничать на Олимпиаде-2030 планируют Франция и Швейцария, а соревнование 2034 планирует принять Солт-Лейк-Сити (США), которое при необходимости готово подать заявку и на 2030 год. Однако стоит отметить, что сплетни о готовности Франции, Швейцарии и Солт-Лейк-Сити могут быть не реальными, поэтому Швеция может забрать две Олимпиады. Решение о местах проведения международных соревнований 2030 и 2034 будет принято в 2024 году.

Кстати говоря. Ранее сообщалось, что соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту Олимпийских игр-2026, которые состоятся в Италии, пройдут за пределами страны.

Где проходили зимние Олимпийские игры

  • 1924 Шамони ( Французская республика)
  • 1928 Санкт-Мориц ( Швейцария)
  • 1932 Лейк-Плэсид ( США)
  • 1936 Гармиш-Партенкирхен ( Третий Рейх)
  • 1948 Санкт-Мориц ( Швейцария)
  • 1952 Осло ( Норвегия)
  • 1956 Кортина-д'Ампеццо ( Италия)
  • 1960 Скво-Вельи ( США)
  • 1964 – Инсбрук ( Австрия)
  • 1968 Гренобль ( Франция)
  • 1972 Саппоро ( Япония)
  • 1976 Инсбрук ( Австрия)
  • 1980 Лейк-Плэсид ( США)
  • 1984 – Сараево ( Югославия)
  • 1988 Калгари ( Канада)
  • 1992 Альбервиль ( Франция)
  • 1994 Лиллехаммер ( Норвегия)
  • 1998 Ногано ( Япония)
  • 2002 Солт-Лейк-Сити ( США)
  • 2006 Турин ( Италия)
  • 2010 Ванкувер ( Канада)
  • 2014 Сочи ( Россия)
  • 2018 Пхенчхан (Южная Корея)
  • 2022 Пекин ( Китай)
  • 2026 Милан, Кортина-д'Ампеццо ( Италия)
Автор: Роман Колодрубський