Появилось несколько желающих: Олимпиады 2030 и 2034 годов могут состояться в одном и том же месте
Источник:Langrenn
Международный олимпийский комитет столкнулся с инертностью. Но вот всемирная организация все же нашла решение проблемы.
Зимние Олимпиады 2030 и 2034 годов могут состояться в одном и том же месте. На авантюру претендуют несколько стран.
Достойно внимания Об Играх могут забыть: МОК предупредил страны, не пускающие атлетов по политическим мотивам
Вариантов достаточно
Недавно находящийся в Японии город Саппоро отошел от идеи подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030-го года. Таким образом, Международный олимпийский комитет столкнулся с проблемой, которая заключается в сложности поиска стран-хозяев зимних международных соревнований 2030 и 2034 годов. Но вот МОК не растерялся, поэтому единогласно принял решение разрешить проведение Олимпиад 2030 и 2034 годов в одном и том же месте. Всемирная организация мотивировалась тем, что это может упростить задачу поиска желающих провести первенство.
Инициативой МОК сразу заинтересовалась Швеция. К тому же гуляют слухи, что хозяйничать на Олимпиаде-2030 планируют Франция и Швейцария, а соревнование 2034 планирует принять Солт-Лейк-Сити (США), которое при необходимости готово подать заявку и на 2030 год. Однако стоит отметить, что сплетни о готовности Франции, Швейцарии и Солт-Лейк-Сити могут быть не реальными, поэтому Швеция может забрать две Олимпиады. Решение о местах проведения международных соревнований 2030 и 2034 будет принято в 2024 году.Кстати говоря. Ранее сообщалось, что соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту Олимпийских игр-2026, которые состоятся в Италии, пройдут за пределами страны.
Где проходили зимние Олимпийские игры
- 1924 – Шамони ( Французская республика)
- 1928 – Санкт-Мориц ( Швейцария)
- 1932 – Лейк-Плэсид ( США)
- 1936 – Гармиш-Партенкирхен ( Третий Рейх)
- 1948 – Санкт-Мориц ( Швейцария)
- 1952 – Осло ( Норвегия)
- 1956 – Кортина-д'Ампеццо ( Италия)
- 1960 – Скво-Вельи ( США)
- 1964 – Инсбрук ( Австрия)
- 1968 – Гренобль ( Франция)
- 1972 – Саппоро ( Япония)
- 1976 – Инсбрук ( Австрия)
- 1980 – Лейк-Плэсид ( США)
- 1984 – Сараево ( Югославия)
- 1988 – Калгари ( Канада)
- 1992 – Альбервиль ( Франция)
- 1994 – Лиллехаммер ( Норвегия)
- 1998 – Ногано ( Япония)
- 2002 – Солт-Лейк-Сити ( США)
- 2006 – Турин ( Италия)
- 2010 – Ванкувер ( Канада)
- 2014 – Сочи ( Россия)
- 2018 – Пхенчхан (Южная Корея)
- 2022 – Пекин ( Китай)
- 2026 – Милан, Кортина-д'Ампеццо ( Италия)