Появилось несколько желающих: Олимпиады 2030 и 2034 годов могут состояться в одном и том же месте

Международный олимпийский комитет столкнулся с инертностью. Но вот всемирная организация все же нашла решение проблемы.

Зимние Олимпиады 2030 и 2034 годов могут состояться в одном и том же месте. На авантюру претендуют несколько стран.

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Вариантов достаточно

Недавно находящийся в Японии город Саппоро отошел от идеи подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030-го года. Таким образом, Международный олимпийский комитет столкнулся с проблемой, которая заключается в сложности поиска стран-хозяев зимних международных соревнований 2030 и 2034 годов. Но вот МОК не растерялся, поэтому единогласно принял решение разрешить проведение Олимпиад 2030 и 2034 годов в одном и том же месте. Всемирная организация мотивировалась тем, что это может упростить задачу поиска желающих провести первенство.

Инициативой МОК сразу заинтересовалась Швеция. К тому же гуляют слухи, что хозяйничать на Олимпиаде-2030 планируют Франция и Швейцария, а соревнование 2034 планирует принять Солт-Лейк-Сити (США), которое при необходимости готово подать заявку и на 2030 год. Однако стоит отметить, что сплетни о готовности Франции, Швейцарии и Солт-Лейк-Сити могут быть не реальными, поэтому Швеция может забрать две Олимпиады. Решение о местах проведения международных соревнований 2030 и 2034 будет принято в 2024 году.

Где проходили зимние Олимпийские игры

1924 – Шамони ( Французская республика)

Шамони Французская республика) 1928 – Санкт-Мориц ( Швейцария)

Санкт-Мориц Швейцария) 1932 – Лейк-Плэсид ( США)

Лейк-Плэсид США) 1936 – Гармиш-Партенкирхен ( Третий Рейх)

Гармиш-Партенкирхен Третий Рейх) 1948 – Санкт-Мориц ( Швейцария)

Санкт-Мориц Швейцария) 1952 – Осло ( Норвегия)

Осло Норвегия) 1956 – Кортина-д'Ампеццо ( Италия)

Кортина-д'Ампеццо Италия) 1960 – Скво-Вельи ( США)

Скво-Вельи США) 1964 – Инсбрук ( Австрия)

Австрия) 1968 – Гренобль ( Франция)

Гренобль Франция) 1972 – Саппоро ( Япония)

Саппоро Япония) 1976 – Инсбрук ( Австрия)

Инсбрук Австрия) 1980 – Лейк-Плэсид ( США)

Лейк-Плэсид США) 1984 – Сараево ( Югославия)

Югославия) 1988 – Калгари ( Канада)

Калгари Канада) 1992 – Альбервиль ( Франция)

Альбервиль Франция) 1994 – Лиллехаммер ( Норвегия)

Лиллехаммер Норвегия) 1998 – Ногано ( Япония)

Ногано Япония) 2002 – Солт-Лейк-Сити ( США)

Солт-Лейк-Сити США) 2006 – Турин ( Италия)

Турин Италия) 2010 – Ванкувер ( Канада)

Ванкувер Канада) 2014 – Сочи ( Россия)

Сочи Россия) 2018 – Пхенчхан (Южная Корея)

Пхенчхан Корея) 2022 – Пекин ( Китай)

Пекин Китай) 2026 – Милан, Кортина-д'Ампеццо ( Италия)

Ранее сообщалось, что соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту Олимпийских игр-2026, которые состоятся в Италии, пройдут за пределами страны.