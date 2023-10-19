Зимние Олимпиады 2030 и 2034 годов могут состояться в одном и том же месте. На авантюру претендуют несколько стран.

Достойно внимания Об Играх могут забыть: МОК предупредил страны, не пускающие атлетов по политическим мотивам

Вариантов достаточно

Недавно находящийся в Японии город Саппоро отошел от идеи подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030-го года. Таким образом, Международный олимпийский комитет столкнулся с проблемой, которая заключается в сложности поиска стран-хозяев зимних международных соревнований 2030 и 2034 годов. Но вот МОК не растерялся, поэтому единогласно принял решение разрешить проведение Олимпиад 2030 и 2034 годов в одном и том же месте. Всемирная организация мотивировалась тем, что это может упростить задачу поиска желающих провести первенство.

Инициативой МОК сразу заинтересовалась Швеция. К тому же гуляют слухи, что хозяйничать на Олимпиаде-2030 планируют Франция и Швейцария, а соревнование 2034 планирует принять Солт-Лейк-Сити (США), которое при необходимости готово подать заявку и на 2030 год. Однако стоит отметить, что сплетни о готовности Франции, Швейцарии и Солт-Лейк-Сити могут быть не реальными, поэтому Швеция может забрать две Олимпиады. Решение о местах проведения международных соревнований 2030 и 2034 будет принято в 2024 году.

Кстати говоря. Ранее сообщалось, что соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту Олимпийских игр-2026, которые состоятся в Италии, пройдут за пределами страны.

Где проходили зимние Олимпийские игры