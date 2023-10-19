Зимові Олімпіади 2030 і 2034 років можуть відбутися в одному й тому ж місці. На авантюру претендує декілька країн.

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Нещодавно місто Саппоро, котре знаходиться у Японії, відійшло від ідеї подавати заявку на проведення зимової Олімпіади 2030-го року. Таким чином, Міжнародний олімпійський комітет натрапив на проблему, яка полягає у складності пошуку країн-господарів зимових міжнародних змагань 2030 і 2034 років. Та от МОК не розгубився, а тому одноголосно ухвалив рішення дозволити проведення Олімпіад 2030 і 2034 років в одному й тому самому місці. Світова організація мотивувалась тим, що, це може спростити завдання пошуку охочих провести першість.

Ініціативою МОК відразу зацікавилася Швеція. До того ж гуляють чутки, що господарювати на Олімпіаді-2030 планують Франція і Швейцарія, а змагання 2034-го планує прийняти Солт-Лейк-Сіті (США), котре за необхідності готове подати заявку і на 2030 рік. Та от варто відзначити, що плітки про готовність Франції, Швейцарії та Солт-Лейк-Сіті можуть бути не реальними, тому Швеція може забрати дві Олімпіади. Рішення щодо місць проведення міжнародних змагань 2030-го та 2034го буде ухвалено у 2024-му році.

До речі. Раніше повідомлялось, що змагання з бобслею, скелетону та санного спорту Олімпійських ігор-2026, які відбудуться в Італії, пройдуть за межами країни.

Де проходили зимові Олімпійськи ігри