В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.

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Расписание на 31 июля

В среду, 31 июля, состоится пятый игровой день в Париже. Соревнования состоятся сразу в 26-х видах спорта. Из них аж одиннадцать соревнований будут медальными:

дзюдо, до 90 килограммов (мужчины)

дзюдо, до 70 килограммов (женщины)

фехтование, командная ступень (мужчины)

спортивная гимнастика, многоборье (мужчины)

плавание, 100 метров вольным стилем (мужчины)

плавание, 200 метров брассом (мужчины)

плавание, 200 метров баттерфляем (мужчины)

плавание, 100 метров вольным стилем (женщины)

плавание, 1500 метров вольным стилем (женщины)

прыжки в воду, синхронная вышка 10 метров (женщины)

академическая гребля, парные четверки (мужчины)

академическая гребля, парные четверки (женщины)

гребной слалом, каноэ-одиночки (женщины)

серфинг (мужчины)

серфинг (женщины)

стрельба, трап (мужчины)

велоспорт, BMX-фристайл парк (мужчины)

велоспорт, BMX-фристайл парк (женщины)

триатлон, личный зачет (мужчины)

триатлон, личный зачет (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 31 июля будет представлена в восьми видах спорта. Шансы на медаль будут иметь девять наших спортсменов в четырех турнирах.

В гребном слаломе в полуфинал вышла Виктория Ус, которая в случае успеха в тот же день выйдет на финальное соревнование. В многоборье будут соревноваться Илья Ковтун и Олег Верняев.

Также Ксения Байло и София Лискун будут претендовать на награды в синхронном прыжке. А вот в академической гребле сборную Украины представят Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 31 июля:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 10:00 Стрельба, винтовка 50 метров (ч) Сергей Кулиш 12:00 Прыжки в воду, синхронная вышка 10 метров (ж) Ксения Байло, София Лискун 12:20 Плавание, 200 метров на спине (ч) Александр Желтяков 12:25 Академическая гребля, парные двойки, легкий вес (ч) Игорь Хмара, Сергей Ковалев 13:00 Теннис, парный разряд (ж) Надежда Киченок / Людмила Киченок – Даниэль Коллинз/Дезире Кравчик 13:15 Академическая гребля, парные четверки (ж) Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова 16:30

18:25 Гребной слалом, каноэ-одиночки (ж) Виктория Ус 18:30 Спортивная гимнастика, многоборье (ч) Илья Ковтун, Олег Верняев 20:00 Теннис, одиночный разряд (ж) Марта Костюк – Донна Векич 21:30 Бокс, до 57 килограммов (ч) Айдер Абдураимов – Хавьер Ибаньез Диас

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: