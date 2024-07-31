Лідеркою медального заліку наразі є Японія, а Україна посідає 35 позицію з однією бронзовою медаллю. 31 липня спортсмени продовжать змагатися за бажані олімпійські нагороди, пише 24 канал.

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П'ятий змагальний день

У середу, 31 липня, змагання відбудуться одразу у 26-х видах спорту. З них 11 будуть медальними:

дзюдо, до 90 кілограмів (чоловіки)

дзюдо, до 70 кілограмів (жінки)

фехтування, командна щабля (чоловіки)

спортивна гімнастика, багатоборство (чоловіки)

плавання, 100 метрів вільним стилем (чоловіки)

плавання, 200 метрів брасом (чоловіки)

плавання, 200 метрів батерфляєм (чоловіки)

плавання, 100 метрів вільним стилем (жінки)

плавання, 1500 метрів вільним стилем (жінки)

стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів (жінки)

академічна гребля, парні четвірки (чоловіки)

академічна гребля, парні четвірки (жінки)

гребний слалом, каное-одиночки (жінки)

серфінг (чоловіки)

серфінг (жінки)

стрільба, трап (чоловіки)

велоспорт, BMX-фрістайл парк (чоловіки)

велоспорт, BMX-фрістайл парк (жінки)

тріатлон, особистий залік (чоловіки)

тріатлон, особистий залік (жінки)

Україні виступатимуть на змаганнях зі стрільби (Сергій Куліш), стрибків у воду (Ксенія Байло, Софія Ліскун), плаванні (Олександр Желтяков), парних двійок академічної греблі (Ігор Хмара та Сергій Ковальов), тенісу (Марта Костюк, Надія Кіченок / Людмила Кіченок), парних четвірок академічної греблі (Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова), гребного слалому (Вікторія Ус), спортивної гімнастики (Ілля Ковтун, Олег Верняєв) та боксі (Айдер Абдураїмов).

Де дивитися змагання Олімпіади-2024

Змагання Олімпійських ігор в Україні транслюватимуть у прямому ефірі. Офіційним телетранслятором турніру в Парижі в Україні є Суспільне. Безплатно змагання онлайн будуть транслювати одразу на трьох платформах:

телеканалі Суспільне Спорт

регіональних телеканалах Суспільного

сайті Суспільне Спорт

Зокрема будуть доступні інформаційно-аналітичні студії. Загалом буде показано по 14 годин змагань із Франції на добу. Включення розпочинатимуться о 10-й ранку за київським часом і триватимуть до опівночі.

Онлайн-трансляція змагань 31 липня