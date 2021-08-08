На Олимпиаду-2024 поедем за "золотом", – украинка Старикова после "серебра" в Токио
Источник:НОК Украины
Елена Старикова поставила красивую точку для Украины в Токио – "серебро" в спринте на велотреке. Украинка невероятно счастлива, что смогла взобраться на пьедестал.
"Не могу поверить, что завоевала олимпийскую медаль"
25-летняя львовянка Елена Старикова возвращается в Украину не с пустыми руками. Ее "серебро" стало 19-й наградой для нашей страны на Олимпиаде-2020. После финиша спортсменка поделилась эмоциями от старта.
Как это было "Украинская ракета": Старикова завоевала "серебро" Олимпиады в спринте на велотреке
"Все еще не могу поверить, что получила олимпийскую медаль! Я очень счастлива. Меня переполняют невероятные эмоции и ощущения. Это сложно передать словами", – призналась Елена.
Велогонщица рассказала, что выходила на трек для того, чтобы показать свой максимум. Однако даже серебряная награда является очень ценной для украинки. Старикова в интервью заговорила, что фанаты смогут увидеть ее на Олимпийских играх-2024 в Париже, куда она поедет исключительно за "золотом".
"В Париж-2024 поедем за золотом"
На сегодняшний старт выходила показать максимальный результат. К сожалению, не удалось стать первой. Где-то не хватило опыта, где-то – сил, ведь это был для нас уже шестой соревновательный день. Но, безусловно, очень рада этой награде. Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за "золотом",
– заявила Старикова.
- Быстрее Стариковой в спринте была лишь рекордистка из Канады Кесли Митчелл. На награждении украинка с улыбкой на лице надевала на свою шею серебряную награду.
- Кроме медали в спринте Елена остановилась в шаге от награды в кейрине – 4 место. Украинка показала удивительную форму в Токио, оставив за спиной олимпийских призерок.
- Чего только стоит ее победа над фавориткой Олимпийских игр-2020 немкой Леей Софи Фридрих в полуфинале спринта.