На Олимпиаде у украинских спортсменов возьмут мазок из инвентаря
Источник:"Суспільне спорт"
Украинские спортсмены столкнулись с карантинными ограничениями в Пекине, где пройдут Олимпийские игры 2022. Оказывается, что отрицательный тест на коронавирус должны иметь не только спортсмены, но и их инвентарь.
Украинцы узнали об ограничениях только в Пекине
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил о проблемах первой в истории Украины бобслеистки-участницы Игр Лидии Гунько. Украинка отправила свои боб-сани в Пекин и ее попросили оплатить ПЦР-тест для них.
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Впоследствии Гераскевич подтвердил, что это не шутка и с боба Гунько действительно должны взять мазок, чтобы проверить его на наличие коронавируса.
После этого инвентарь обработают жидкостью для дезинфекции. Идентичные процедуры ждут коньки для скелетона и коньки для боба.
Гераскевича рассказал, что процедура будет стоить команде 1400 юаней за одну единицу (около 6500 гривен).
Сообщается, что украинские спортсмены узнали об этой процедуре, когда их инвентарь оказался в Пекине. По предварительной оценке, нашим спортсменам придется уплатить около 20 тысяч гривен, чтобы их вещи можно было ввезти в Китай.
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Украинцы прибывают в Пекин
- В четверг, 27-го января, в Пекин прибыли первые украинские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх.
- В столицу Китая приехала биатлонная делегация. К сожалению, тренер мужской команды Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус.
- В то же время второй тест наставника украинцев оказался отрицательным. Теперь Санитра ожидает результата третьего ПЦР-теста.
- Украину на Олимпиаде представят 45 спортсменов в рекордных 12 видах спорта. Игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля.