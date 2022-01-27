На Олимпиаде у украинских спортсменов возьмут мазок из инвентаря

Украинские спортсмены столкнулись с карантинными ограничениями в Пекине, где пройдут Олимпийские игры 2022. Оказывается, что отрицательный тест на коронавирус должны иметь не только спортсмены, но и их инвентарь.

Украинцы узнали об ограничениях только в Пекине

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил о проблемах первой в истории Украины бобслеистки-участницы Игр Лидии Гунько. Украинка отправила свои боб-сани в Пекин и ее попросили оплатить ПЦР-тест для них.

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Впоследствии Гераскевич подтвердил, что это не шутка и с боба Гунько действительно должны взять мазок, чтобы проверить его на наличие коронавируса.

После этого инвентарь обработают жидкостью для дезинфекции. Идентичные процедуры ждут коньки для скелетона и коньки для боба.

Гераскевича рассказал, что процедура будет стоить команде 1400 юаней за одну единицу (около 6500 гривен).

Сообщается, что украинские спортсмены узнали об этой процедуре, когда их инвентарь оказался в Пекине. По предварительной оценке, нашим спортсменам придется уплатить около 20 тысяч гривен, чтобы их вещи можно было ввезти в Китай.

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